Mantienen vigilancia policial en el hospital de Alzira tras el tiroteo que dejó un muerto

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València, 21 sep (EFE).- La Policía Nacional mantiene la vigilancia en el Hospital Universitario de la Ribera, en Alzira, donde permanece uno de los heridos en el tiroteo entre dos clanes familiares ocurrido este domingo en este municipio valenciano, donde una persona falleció y otras tres resultaron heridas.

Los hechos se produjeron alrededor de las cuatro de la madrugada del domingo en el barrio de L'Alquerieta en Alzira cuando, por circunstancias no precisadas, se produjo el tiroteo entre las dos familias y murió una persona de 56 años.

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De los tres heridos por bala, una de ellas fue intervenida en el centro hospitalario de Alzira, que está bajo vigilancia policial para evitar posibles altercados, según han informado a EFE fuentes policiales, y su vida no corre peligro, mientras que las otras dos personas han sido dadas de alta.

Las fuentes han señalado que por su presunta relación con estos hechos han sido detenidas cuatro personas de la misma familia, y pasarán a disposición judicial a partir de este martes.

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Los agentes de la Policía Científica y de Homicidios se han hecho cargo de la investigación de este suceso. EFE