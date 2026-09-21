Madrid, 22 de septiembre de 2026

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Madrid, 21 sep (EFE).-

GOBIERNO LEGISLATURA.- Madrid.- Las últimas decisiones judiciales sobre Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, y sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han avivado las críticas del Gobierno a algunos jueces y espoleado la confrontación política, exacerbada ya por la crisis migratoria en Ceuta.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ceuta.- Unos 3.500 inmigrantes continúan viviendo en las calles de Ceuta, según los últimos datos ofrecidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha anunciado que a partir de este martes se van a acelerar las filiaciones de los menores.

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LEY AMNISTÍA.- Madrid.- Tras la sentencia europea que avaló la amnistía, el Tribunal Constitucional aborda el primer recurso de un condenado del 'procés', el exconseller Jordi Turull, para que se le aplique el perdón, una decisión que determinará si el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado desde 2017, puede regresar a España.

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OIT ELECCIÓN.- Madrid.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explica en una entrevista con EFE sus propuestas como candidata a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un puesto para el que compite con candidatos de Perú y Togo, país que opta a la reelección.

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INMIGRACIÓN CANARIAS.- Las Palmas de Gran Canaria.- El Gobierno de Canarias y el Instituto Español de Análisis Migratorio presentan un informe sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración y la influencia de la crisis de la región del Sahel en ella.

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CIBERSEGURIDAD GUARDIA CIVIL.- León.- El rey Felipe VI visita la CiberComandancia de la Guardia Civil situada en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

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MENORES INTERNET.- Madrid.- Tras la propuesta de la Comisión Europea de restringir en la UE el acceso a menores de trece años a la redes sociales, la ONG Aldeas Infantiles presenta el informe: 'Crecer en el escaparate digital. Claves para prevenir la sobreexposición de nuestros hijos e hijas en Internet'.

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- San Sebastián.- El británico Mike Leigh presenta 'Tender Loving Care' en esta jornada del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en la que también se proyectan otras dos aspirantes a la Concha de Oro: la española 'El mal padre' y la turca 'What remains', a las que acompaña, fuera de concurso, la última película de Fernando Trueba, 'Bajañí'.

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SANIDAD ABORTO.- Madrid.- El Ministerio de Sanidad presenta una nueva campaña de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), de las que en España se practican algo más de 106.000 cada año, en su inmensa mayoría en centros privados pese a tratarse de una prestación incluida en el Sistema Nacional de Salud.

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CIENCIA ESPACIO.- Cebreros (Ávila).- El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, acude a la Estación de Espacio Profundo de Cebreros (Ávila) para agradecer el apoyo de las administraciones, los servicios de emergencia y todas las organizaciones participantes en la respuesta al incendio forestal de Burgohondo (Ávila), que afectó a la estación en el mes de agosto.

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BIENAL FLAMENCO.- Sevilla.- El coreógrafo y bailaor Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza, estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo 'Bailaor@', en el que continúa utilizando en su baile la bata de cola y el mantón.

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SALUDOS EFE AUDIOVISUAL