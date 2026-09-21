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La egipcia Amina Orfi, nueva reina del squash, la más joven en ser número uno

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Redacción deportes, 21 sep (EFE).- La jugadora egipcia Amina Orfi ha pasado a ser este lunes la nueva reina del squash y lo ha hecho como la más joven en llegar a la cima del ránking mundial en la historia de este deporte con tan solo 19 años.

Orfi inicia una nueva era después de coronarse el pasado vierns campeona del Qatar Classic, torneo de categoría PSA Platinum, ante la líder destronada, su compatrita Hania El Hammamy, de 26 años, después de un partido titánico de cinco sets y casi dos horas.

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La gesta de Orfi es un nuevo hito en su precoz trayectoria, en la que no para de sumar récords.

El pasado mes de mayo, pasó a ser la más joven en conquistar el Mundial absoluto, con 18 años, ante otra exnúmero uno egipcia, Nour El Sherbini, quien aspiraba a su noveno título.

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Pocas semanas después, hizo lo propio en el Abierto Británico, otra de las grandes citas del calendario.

La cuádruple campeona mundial júnior (de 2022 a 2025), algo también inédito, es otra perla del squash egipcio, el dominador absoluto del circuito desde más de una década, tanto en categoría femenina como masculina, en la que el líder desde enero de 2023 es Mostafa Asal, de 25 años.

"Es increíble. Poder convertirme en campeona del mundo y número uno del mundo en el mismo año es asombroso. Ha sido un sueño desde que era pequeña. Estoy muy feliz", afirmó emocionada Orfi tras alzar los brazos en Catar.

Su padre, médico de profesión, fue la que la introdujo en el squash cuando tenía cinco años y la que la rodeó de los medios necesarios para desarrollar un talento único.

A Orfi la comparan ya con El Sherbini, de 30 años, la más laureada de la historia, una referencia para ella, aunque también tiene otros espejos, como la tenista estadounidense Serena Williams, vencedora de 23 grand slam.

“Me encanta su agresividad, su voluntad de ganar sin importar la situación, así como su personalidad”, remarca de Williams la jugadora cairota, quien cumplió los 19 años el pasado 29 de junio.

Como casi todo deportista egipcio contemporáneo, otro de sus iconos es el futbolista Mohamed Salah, de quien valora su férrea mentalidad al triunfar en clubes como el Liverpool después de que en Egipto no contaran con él de inicio.

El squash hará su estreno olímpico en Los Ángeles 2028 y Orfi sueña ya con colgarse el oro en una cita en la que tendrá 21 años.

"Ojalá pueda ser la primera en ganar un título olímpico", afirma esperanzada la jugadora egipcia. EFE

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