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La diputada de Ceuta agredida dice que sintió "miedo" por su vida

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Ceuta, 21 sep (EFE).- La diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras ha explicado este lunes que ayer sintió "miedo" por su vida en los incidentes que se produjeron a última hora de la tarde en el puerto y por los que ha sido detenido un joven de 22 años.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Palacio de Justicia de Ceuta, donde ha prestado declaración esta mañana tras la denuncia presentada ante la Policía Nacional, la diputada ha dicho que ha pasado "la noche en vela" porque le ha sido imposible conciliar el sueño.

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Julia Ferreras ha comentado que lo ocurrido le produjo "tristeza y rabia", y ha señalado que "la justificación de la confusión ya debemos empezar a dejarla de lado, porque creo que son demasiadas confusiones".

La diputada ha lamentado el ataque contra personas "que no piensan igual que los demás, no mantengan el relato oficial o sean identificados como personas activistas".

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"Hemos llegado ya a unos límites donde es necesario que pongamos una pared y frenemos esta escalada de odio porque ayer pasé miedo y temimos por nuestra vida, sobre todo cuando la luna de atrás del coche desapareció, y podían acceder al coche. Pasamos mucho miedo", ha insistido.

La diputada de la Asamblea ceutí ha añadido que el objetivo de su denuncia es que se depuren las responsabilidades y se identifique a los implicados. "Hay muchísimos vídeos y yo pido que se identifique a todo aquel que agredió y atentó contra el coche de una diputada de la Asamblea".

También han acudido a la sede judicial las otras dos personas que iban en el vehículo, el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas. EFE

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