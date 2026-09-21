La china Yu Zidi, de 13 años, segunda mejor marca mundial de siempre en los 200 estilos

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Redacción deportes, 21 sep (EFE).- La china Yu Zidi, de 13 años, ha firmado la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos en los 200 estilos, al nadar la distancia en 2:06.10 durante los Juegos Asiáticos que se celebran en Tokio.

La marca, que supone récord chino, asiático, y mejor plusmarca mundial juvenil, solo está por debajo del récord mundial de la distancia en poder de la canadiense Summer McIntosh, que firmó 2:05.70 en 2025.

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En la clasificación mundial y tras McIntosh, Zidi ha superado a grandes especialistas en la distancia como la húngara Katinka Hosszu (2:06.12 en el Mundial de 2014), la estadounidense Ariana Kukors (2:06.15, Mundial 2009) y otra marca de McIntosh (2:05.56 en los Juegos de 2024).

La nadadora china se dio a conocer internacionalmente en el Mundial de 2025 cuando con doce años se convirtió en la medallista y la finalista más joven. Entonces fue cuarta en los 200 y 400 estilos y los 200 mariposa y se llevó el bronce en una prueba de relevos. EFE

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