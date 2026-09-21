La Bolsa española abre con ganancias del 0,47 % animada por la caída del precio del crudo

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Madrid, 21 sep (EFE).- La Bolsa española ha arrancado la semana con tono positivo, con un alza del 0,47 %, animada por una nueva caída del precio del crudo pese a las tensiones en Oriente Medio y mientras el mercado sigue pendiente de la rentabilidad deuda y de la reunión entre Estados Unidos y China de esta semana.

En la apertura, el IBEX 35, el principal indicador nacional, alcanza los 19.600 puntos (19.604,5), tras sumar ese 0,47 %. Las ganancias del año son del 13,27 %.

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La Bolsa española rebota después de cerrar el pasado viernes con una fuerte caída del 1,6 % y un balance semanal que fue el peor resultado en más de dos meses. EFE

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