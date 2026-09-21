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La Audiencia confirma la condena a un profesor de la Universidad de Sevilla por abusar de tres alumnas en una revisión

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena interpuesta por el Juzgado Penal número 5 de la capital a un profesor de la asignatura de Estadística del Grado en Economía de la Universidad de Sevilla por tres delitos de abusos sexuales llevados a cabo sobre tres alumnas durante sendas revisiones de exámenes de su materia.

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, el referido juzgado condenó a este hombre a la pena de veinte meses de multa con cuota diaria de seis euros, así como a la prohibición de aproximarse a las chicas a una distancia inferior a cien metros durante dos años.

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El escrito refiere que los hechos sucedieron el 21 de abril de 2022, cuando la primera de las alumnas acudió a una revisión de exámenes. Este hombre, "con ánimo de satisfacer su apetito sexual" le dijo a la chica "qué manos tan bonitas", hecho que incomodó a la misma e hizo que retirase sus manos, tal y como indica la información avanzada por Diario de Sevilla y confirmada por esta agencia.

No obstante, este varón llegó a levantarse para "tirar del pico de su camiseta, asomándose para ver su ropa interior y preguntar: ¿Qué llevas ahí?". La joven abandonó el despacho "en estado de shock" antes de que accediese la siguiente compañera.

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El acusado "tocó sus manos, brazos y cara, provocando en la misma una situación incómoda, motivo por el que se fue apartando". Sin embargo, en un momento dado de la corrección de este examen, "le tocó la cara, los labios e introdujo un dedo en su boca, causando en la misma una situación de desasosiego".

Al entrar la última chica, ya advertida por la anterior alumna de lo que estaba sucediendo, este hombre, con la misma intención, actuó de una forma muy similar, pues le indicó "que tenía un botón de la blusa desabrochado", a lo cuál la joven respondió que no y reprochó su actitud de "mirarle los pechos".

La sentencia fue apelada por la representación procesal del investigado. No obstante, los magistrados de la Audiencia Provincial recuerdan que el juzgado calificó las versiones ofrecidas de las víctimas como "espontáneas, claras, concisas, veraces, persistentes y coherentes", misma vez que apreció que mantenían "un relato de hechos consistente en toda la fase sumarial y en el acto del juicio, sin que se hayan producido alteraciones esenciales en su versión, ni discrepancias de ningún tipo".

Además, valora que las contradicciones que la parte apelante alegó en su escrito, esto referido al número de alumnos que pidieron revisión o el orden de entrada de las alumnas en la sesión, "carecen de relevancia" al valorar los hechos que ocupan la presente causa.

Es más, incide en que la juzgadora no albergó "ninguna duda de que el profesor cometió los delitos por los que ha sido condenado, razón por la que no se puede alegar la vulneración" del derecho a la presunción de inocencia, como alegaba la parte apelante.

Por ende, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el encausado y ha confirmado la resolución del Juzgado de lo Penal número cinco de Sevilla.

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EuropaPress

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