Junts no asistirá al homenaje a Pau Casals en el Congreso por omitir su "compromiso" con Cataluña y no ser en catalán

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Junts no asistirá al homenaje al músico Pau Casals de este lunes en el Congreso porque "omite su compromiso inequívoco" con Cataluña y no se hace en catalán, ha explicado en rueda de prensa el portavoz del partido, Josep Rius.

"Un homenaje a Pau Casals requiere reconocer su catalanismo, su exilio y su oposición a la dictadura franquista. Y por descontado rehuir cualquier tentación de españolización de su figura y legado", ha sostenido.

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Por ello, han enviado una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidiendo que se respete la figura del músico y que el acto se desarrolle en catalán: sólo así reconsiderarían su decisión.

OFICIALIDAD DEL CATALÁN

Al preguntársele sobre si ven más cerca la oficialidad del catalán en Europa, Rius ha lamentado que los socialistas van "muy tarde" al respecto, además de pedir que no centrifuguen las culpas.

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"Hasta el momento han sido muy inútiles defendiendo los interese de los catalanes aquí y en todas partes", ha remarcado.

A la espera de que este miércoles comparezca el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament por la crisis de Pisa, ha reivindicado que fueron los primeros que propusieron impulsar un acuerdo nacional en materia de educación, que incluya también a toda la comunidad educativa.

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CATALÁN EN AULAS Y PATIOS

También ha detallado que en este debate propondrán recuperar la autoridad de los docentes y mejorar sus condiciones salariales y laborales; destinar recursos a bajar ratios y hacer efectiva la escuela inclusiva; reducir la burocracia y defender el catalán en las aulas y en los patios "sin complejos ni renuncias".

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Además de criticar el "escándalo" que supuso que Cataluña quedara fuera de las pruebas Pisa y la gestión posterior del Govern de la crisis, ha considerado incomprensible que la consellera del ramo, Esther Niubó, siga en el cargo.

"Esto no pasaría en cualquier país normal", ha asegurado Rius, que espera que Illa coja el timón, trabaje para lograr un consenso que aporte soluciones y no haga promesas falsas de futuro como, a su juicio, supone comprometerse a destinar un 6% del PIB a educación.

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