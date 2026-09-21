Intervienen más de 2.000 kilos de cocaína a 400 millas de las costas gallegas

Vigo, 21 sep (EFE).- La Agencia Tributaria ha intervenido más de 2.000 kilos de cocaína a bordo de un velero a 400 millas de las costas gallegas.
La embarcación, localizada por el buque de Operaciones Especiales ‘Petrel I’ del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha sido trasladada al puerto de Vigo.
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La droga y los tripulantes detenidos serán puestos a disposición judicial, según ha detallado la Agencia Tributaria. EFE
rmb/pfm/mcm
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