Hoy será noticia. Martes, 22 de septiembre

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GOBIERNO LEGISLATURA

Decisiones judiciales sobre Begoña Gómez y Zapatero espolean la confrontación política

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Madrid (EFE).- Las últimas decisiones judiciales sobre Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, y sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han avivado las críticas del Gobierno a algunos jueces y espoleado la confrontación política, exacerbada ya por la crisis migratoria en Ceuta.

El juez Juan Carlos Peinado dictó ayer lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, le ha dado un plazo de tres días para que pueda aportar la documentación sobre sus joyas y citado a sus hijas el 30 de noviembre por el caso Plus Ultra.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

A partir de este martes se acelerarán en Ceuta las filiaciones de los menores

Ceuta (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha anunciado que a partir de este martes se van a acelerar las filiaciones de los menores que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva los pasados 30 y 31 de julio.

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Entre 3.000 y 3.500 inmigrantes continúan viviendo en las calles de Ceuta, según los últimos datos ofrecidos por el ministro del Interior.

LEY AMNISTÍA

El Tribunal Constitucional aborda el recurso de Turull para que se le aplique el perdón

Madrid (EFE).- Tras la sentencia europea que avaló la amnistía, el Tribunal Constitucional aborda este martes el primer recurso de un condenado del 'procés', el exconseller Jordi Turull, para que se le aplique el perdón.

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Una decisión que determinará si el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado desde 2017, puede regresar a España.

AGRICULTURA PROTESTAS

Planas convoca al sector agrario por el impacto del precio de la energía

Madrid (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado para este martes una reunión con las organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de uniones) y con las cooperativas agroalimentarias para analizar el impacto del encarecimiento de la energía en el sector.

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Fuentes del Ministerio informaron de que el objetivo es abordar la situación de los mercados internacionales y del actual contexto geopolítico sobre los precios de fuentes energéticas como los carburantes.

MENORES INTERNET

Presentación de un informe sobre la sobreexposición de menores en Internet

Madrid (EFE).- La ONG Aldeas Infantiles presenta este martes el informe: 'Crecer en el escaparate digital. Claves para prevenir la sobreexposición de nuestros hijos e hijas en Internet'.

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El informe se presenta tras la propuesta de la Comisión Europea de restringir en la UE el acceso a menores de trece años a la redes sociales.

SANIDAD ABORTO

Sanidad presenta una nueva campaña de interrupciones voluntarias del embarazo

Madrid (EFE).- El Ministerio de Sanidad presenta este martes una nueva campaña de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), de las que en España se practican algo más de 106.000 cada año.

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Interrupciones que en su inmensa mayoría se realizan en centros privados pese a tratarse de una prestación incluida en el Sistema Nacional de Salud.

INMIGRACIÓN CANARIAS

Presentación de un informe sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias y el Instituto Español de Análisis Migratorio presentan este martes un informe sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración.

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El informe recoge, así mismo, la influencia de la crisis de la región del Sahel en la inmigración.

ERUPCIÓN LA PALMA

Resultados del seguimiento de la salud de personas expuestas a cenizas de la erupción en La Palma

Breña Alta (La Palma) (EFE).- El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, David de la Rosa, y varios investigadores presentan este martes los resultados del proyecto 'Ashes'.

Proyecto que ha seguido durante cinco años en La Palma la salud respiratoria de 2.000 personas que respiraron cenizas de la erupción del volcán del Tajogaite.

FÚTBOL RACISMO

A juicio un aficionado del Sevilla por llamar "mono" a Vinicius en un partido en 2023

Sevilla (EFE).- Un aficionado del Sevilla se enfrentará este martes a una petición de pena de un año y nueve meses de prisión por llamar "mono" al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior durante un partido en 2023 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Según se recoge en el escrito de acusación, en el juicio, que se tendría que haber celebrado el pasado abril, el procesado se enfrenta a dicha petición provisional de prisión por parte de la acusación pública por un delito contra la integridad moral, por unos hechos que se produjeron cuando el delantero brasileño recibió insultos racistas desde la grada por parte del procesado.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

Mike Leigh presenta en el Festival de San Sebastián 'Tender Loving Care'

San Sebastián (EFE).- El británico Mike Leigh presenta este martes 'Tender Loving Care' en esta jornada del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Jornada en la que también se proyectan otras dos aspirantes a la Concha de Oro: la española 'El mal padre' y la turca 'What remains', a las que acompaña, fuera de concurso, la última película de Fernando Trueba, 'Bajañí'.

PREMIO BOOKER

El escrito David Szalay habla sobre su nueva novela 'La carne'

Barcelona (EFE).- El escritor británico-húngaro David Szalay habla este martes en Barcelona de su nueva novela, 'La carne', ganadora del Premio Booker 2025.

Novela protagonizada por un personaje indescifrable y, a la vez, magnético, que transita impasible por la vida.

FLAMENCO BIENAL

Manuel Liñán estrenará en el Maestranza "Bailaor@", con bata de cola y mantón

Sevilla (EFE).- El coreógrafo y bailaor Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza, estrenará este martes 'Bailaor@' en el Teatro Maestranza, un espectáculo que protagonizará con su baile con bata de cola y mantón, dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Además de varios artistas invitados cuya identidad no se ha desvelado estarán con él en el escenario Tomasito y Rafael Campallo, además de un cuadro flamenco de palmeros y cantaores, todos los cuales rendirán un homenaje, en una parte del espectáculo, a Mario Maya, maestro que fue determinante para Manuel Liñán.

EL TIEMPO

Cielos en general despejados y altas temperaturas

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología prevé una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos en general despejados y altas temperaturas, especialmente en el suroeste de Galicia, puntos del cuadrante suroeste peninsular e islas de Fuerteventura y Gran Canaria.

Este martes, en principio, sólo se espera algún intervalo nuboso con posibles brumas costeras en los litorales del norte de Galicia y Asturias, así como alguna nubes baja matinal en Alborán y el Estrecho, mientras que en Canarias no se descarta algún chubasco débil en Lanzarote y Fuerteventura.

EFE

plv