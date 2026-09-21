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Fiscalía pide 25 años por el intento de homicidio de un guardia en las protestas por Hasel

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Barcelona, 21 sep (EFE).- La Fiscalía pide 25 años y medio de cárcel para ocho manifestantes acusados de intento de homicidio por prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona, con un agente dentro, y de atacar cajeros y comercios en las protestas de febrero de 2021 contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público acusa también a los procesados, siete de ellos de nacionalidad italiana, de los delitos de atentado a la autoridad, desórdenes, daños y manifestación ilegal, y les pide 11.520 euros de multas así como indemnizaciones para las entidades atacadas que suman casi 685.000 euros.

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Además, les atribuye a todos ellos un delito de grupo criminal, al considerar que siguieron un plan "previamente acordado", de forma conjunta y coordinada y con un reparto de roles, para asegurarse una actuación "rápida y sincronizada" en sus ataques al mobiliario urbano, entidades bancarias, comercios, personas, vehículos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana y agentes de las líneas policiales. EFE

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