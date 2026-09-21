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Figaredo (Vox) cree que la agresión en Oviedo se usa como "una cortina de humo" mientras se ignoran las que sufre Vox

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El diputado de Vox en el Congreso por Asturias, José María Figaredo, ha criticado este lunes que se haya utilizado la agresión sufrida por dos militantes de AMA Asturies en las fiestas de San Mateo de Oviedo como una "cortina de humo" por parte de dirigentes políticos, mientras que a su juicio se ignoran o se justifican los ataques y 'escraches' que padece su propia formación política.

En declaraciones a los medios de comunicación en la capital asturiana tras la misa en honor a San Mateo con motivo de las fiestas locales, el parlamentario ha denunciado que la agresión de Oviedo se ha utilizado para organizar un 'escrache' ante la sede de Vox en Oviedo como el ocurrido el pasado sábado, cuando se profirieron "gritos de la Guerra Civil española" y se realizaron afirmaciones como "arderéis como en el 36" o "somos más". Según Figaredo, son los miembros de su partido los que sufren de forma constante situaciones de violencia y acoso, recordando que el propio presidente de la formación, Santiago Abascal, ha sido víctima de un intento de agresión en un acto público este fin de semana.

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Figaredo ha lamentado que el suceso registrado el primer jueves de las fiestas, cuando agredieron a los políticos Rubén Rosón y Jorge Fernández, haya sido "repetido y cacareado" por dirigentes políticos con la intención de ocultar la inseguridad en los barrios. Según Figaredo, "se está utilizando como una cortina de humo para tapar la auténtica agresión, la que sufren miles de españoles, con miles de barrios en los que no se puede vivir" y en los que "los niños españoles ya no pueden ir a los parques", como en Ceuta.

Sobre la situación de la Ciudad Autónoma, Figaredo ha lamentado que a día de hoy sea un "territorio invadido" en el que "los niños tienen que ir con seguridad al colegio" y "las mujeres no pueden salir de casa por el número de agresiones sexuales que se están multiplicando".

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LAMENTA QUE LAS RAÍCES DE ASTURIAS "SE ESTÁN MURIENDO"

Por otro lado, el diputado asturiano de Vox ha advertido de que las raíces de Asturias "se están muriendo" y ha denunciado la situación de "asfixia" que padecen la ganadería y la industria en la comunidad autónoma debido a la gestión del Gobierno.

Figaredo ha recordado que el Principado de Asturias contaba con pueblos "llenos de vida" y ha puesto como ejemplo de la pérdida de actividad la publicación de datos estadísticos correspondientes a 2024 que reflejan que en las cuencas mineras "ya no quedan ganaderías lácteas".

Según ha explicado, el sector ganadero se enfrenta a los ataques del lobo al ganado sin recibir indemnizaciones, así como a una "maraña burocrática" y a restricciones para la explotación de los montes.

Asimismo, el parlamentario ha afirmado que se está destruyendo el empleo industrial en la región y ha alertado sobre las dificultades que afrontan los jóvenes para garantizar su futuro. En este sentido, ha criticado las jornadas laborales prolongadas, los salarios "de miseria" y las barreras para acceder a una vivienda o formar una familia.

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