El último día del verano dejará cielos en general despejados y altas temperaturas

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Madrid, 21 sep (EFE).- Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican que el verano terminará con una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos en general despejados y altas temperaturas, especialmente en el suroeste de Galicia, puntos del cuadrante suroeste peninsular e islas de Fuerteventura y Gran Canaria.

Mañana martes, en principio sólo se espera algún intervalo nuboso con posibles brumas costeras en los litorales del norte de Galicia y Asturias, así como alguna nubes baja matinal en Alborán y el Estrecho, mientras que en Canarias no se descarta algún chubasco débil en Lanzarote y Fuerteventura.

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Las temperaturas máximas descenderán de manera ligera en la mitad norte de la Península pero subirán en el resto, con más de 35 ºC en puntos de la vertiente atlántica sur, mientras que las mínimas experimentarán pocos cambios y, en Canarias, el termómetro no variará sensiblemente.

Se espera levante moderado en Alborán con intervalos fuertes en el Estrecho y viento moderado en Canarias, Ampurdán, norte de Baleares y las costas gallegas, mientras que en el resto del territorio nacional el viento será flojo, con algún intervalo moderado en zonas del litoral y del Ebro.

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- ANDALUCÍA: Intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea con cielos en general despejados en la región; temperaturas máximas en ascenso en el interior oriental y en descenso en el litoral mediterráneo y mínimas sin grandes cambios; vientos flojos de componente este aunque serán moderados e incluso con rachas fuertes de levante en la zona del Estrecho y Alborán.

- ARAGÓN: Nubes alta por la mañana que despejarán a última hora de la tarde; las temperaturas máximas subirán mientras que las mínimas también irán en ascenso pero sólo en el tercio sur y el Pirineo; viento flojo de dirección variable aunque con tendencia a moderado al noroeste en la depresión del Ebro.

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- ASTURIAS: Nubes bajas con probabilidad de brumas dispersas en la mitad norte del Principado y más despejado en la sur; los termómetros tenderán al alza, con vientos del este que serán moderados en el litoral y flojos en el interior, con intervalos de variable.

- BALEARES: Poco nuboso con algún intervalo de nubes altas; temperaturas diurnas en ascenso ligero y nocturnas sin cambios; el viento será flojo de componen norte aunque rolará a oeste al mediodía, con brisas costeras.

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- CANARIAS: Intervalos de nubes medias y altas en el archipiélago, con algún chubasco débil en Lanzarote y Fuerteventura y calima en altura en las islas orientales; las máximas subirán, de manera especialmente significativa en medianías con más de 30 ºC, mientras que las mínimas sólo registrarán subidas en las zonas altas; brisas costeras en la primera mitad del día, que arreciarán a viento moderado durante la tarde.

- CANTABRIA: Nubosidad alta que irá despejando a medida que avance la tarde; los termómetros no registrarán grandes cambios y, si lo hacen, será un ascenso libero; el viento soplará del este, moderado en el litoral y flojo en el interior.

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- CASTILLA-LA MANCHA: Cielos despejados con alguna nube alta a partir del mediodía; las temperaturas máximas suben, sobre todo en la mitad oriental de la comunidad autónoma, mientras que las mínimas también registrarán ascensos ligeros pero en los Montes de Toledo y la Sierra de Guadalajara; viento flojo con intervalos de moderado a partir de mediodía.

- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso, aunque se espera alguna nube baja en el extremo nororiental a primera hora; termómetros apenas sin cambios aun con tendencia a un ligero ascenso en las máximas; el viento soplará variable o del noreste, pero flojo.

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- CATALUÑA: Cielos nubosos, especialmente por la tarde, con temperaturas al alza que serán significativamente elevadas en el Ampurdán así como en puntos de Tarragona y el prelitoral de Barcelona; el viento soplará en general flojo de componente variable excepto en el litoral tarraconense donde será moderado a primera hora y también en el Ampurdán durante las horas centrales del día.

- COMUNIDAD DE MADRID: Despejado en general aunque con algún intervalo vespertino de nubes altas; mínimas en ligero ascenso en la Sierra de Madrid y máximas también al alza en toda la comunidad autónoma, viento flojo de componente norte que rolará a variable a partir de mediodía.

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- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo en general despejado con algunos intervalos de nubes altas durante el día y bajas en puntos del litoral de la mitad sur; las temperaturas máximas suben y las mínimas lo hacen sólo en el interior de Castellón; viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: Despejado, con alguna nube alta y termómetros sin cambios; viento flojo variable con algún intervalo de moderado durante las horas centrales de la jornada.

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- GALICIA: Poco nuboso, salvo algunas brumas y nieblas ocasionales en puntos del interior de Lugo y el entorno de Mondoñedo; las temperaturas máximas ascenderán y serán especialmente altas en el suroeste de La Coruña, Rías Bajas y Miño, mientras que las mínimas no experimentarán casi cambios; viento flojo variable en el interior, aunque será más intenso entre Estaca de Bares y Finisterre.

- LA RIOJA: Despejado con alguna nube alta; los termómetros no registrarán cambios más allá de un ligero ascenso de las máximas; predominará el viento del noroeste en el valle y flojo de dirección variable en la sierra.

- NAVARRA: Intervalos de nubes altas que despejarán por la tarde; las temperaturas prácticamente sin cambios a excepción de algunos ascensos ligeros en la Ribera; viento flojo de componente norte que soplará con intervalos de intensidad moderada durante la tarde al sur de Tafalla.

- PAÍS VASCO: Intervalos de nubes altas que despejarán por al tarde; temperaturas máximas sin cambios y mínimas que ascienden suavemente; viento flojo variable con intervalos de componente norte en las horas centrales del día.

- REGIÓN DE MURCIA: Despejado en general salvo por el Mar Menor donde se espera intervalos de nubosidad baja sin descartar alguna precipitación débil, aunque tenderá a abrir a partir del mediodía; temperaturas mínimas a la baja y máximas sin grandes cambios; viento flojo variable. EFE