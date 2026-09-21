El PP prevé ataques del Gobierno a jueces tras la decisión de Peinado sobre Begoña Gómez

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Madrid, 21 sep (EFE).- El Partido Popular cree que la decisión del Juez Peinado de enviar a juicio con un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, provocará más ataques del Ejecutivo a los jueces.

"A partir de hoy el Gobierno y el PSOE recrudecerán aún más sus ataques a los jueces y repetirán como cotorras eso de que Begoña Gómez tiene derecho a trabajar", ha afirmado a través de X el secretario general del PP, Miguel Tellado.

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Peinado, que ha investigado el caso, ha enviado a juicio a Gómez como presunta autora de delitos de tráfico de influencias y malversación, antes de jubilarse esta semana, en un auto en el que rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ella.

Tellado ha afirmado que los jueces "hacen su trabajo y aplican la ley" y "no son fachas ni persiguen al Gobierno".

La mujer del presidente, ha añadido, "puede trabajar", pero lo que no puede es "aprovecharse de su condición para medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios".

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado por su parte también en X que en una democracia plena la inocencia o la culpabilidad "la dictaminan los tribunales" y "no el partido del presidente del gobierno cuya mujer está investigada".

"Se condenan los asesinatos y los atentados, no que un juez le abra juicio oral a la mujer de tu jefe", ha escrito, refiriéndose a un mensaje del PSOE en el que se denuncia que Gómez está "en el centro de una persecución judicial y política" por ser la mujer del presidente. EFE

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