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El Gobierno canario "no tira la toalla" y seguirá defendiendo que La Palma albergue el TMT

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Las Palmas de Gran Canaria, 21 sep (EFE).- El Gobierno de Canarias "no tira la toalla" con el Telescopio de Treinta Metros (TMT) y seguirá defendiendo la candidatura de La Palma a albergarlo, a pesar de que el consorcio internacional que lo promueve desestimó el viernes pasado la oferta económica planteada por España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha reconocido que la decisión supone una "mala noticia" y deja un "mal sabor de boca", aunque ha insistido en que el Ejecutivo mantiene la esperanza de que la situación pueda replantearse.

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El portavoz ha indicado que "se habían conseguido alinear y movilizar recursos suficientes" y articular una "estrategia específica" en el conjunto del Estado para impulsar la candidatura de La Palma.

No obstante, ha precisado que creen que "el paso no es definitivo" y que su Ejecutivo quiere seguir "mostrando todo el empuje y el optimismo posible".

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"No queremos tirar la toalla, vamos a seguir luchando, porque entendemos que todavía se pueden dar situaciones que permitan que sea algo que se pueda llegar a replantear", ha declarado.

Preguntado por si el consorcio internacional encargado de la instalación del TMT había explicado al Ejecutivo autonómico los motivos de la decisión, Cabello ha respondido que no le consta ninguna comunicación directa.

El TMT es un gran telescopio óptico e infrarrojo con un espejo primario de 30 metros de diámetro, concebido para explorar el universo con un nivel de detalle sin precedentes.

Estaba diseñado inicialmente para Hawái (Estados Unidos), pero la oposición de la población nativa a su instalación en unos terrenos que considera sagrados motivó que La Palma se convirtiera en una alternativa con una tramitación que se ha alargado al menos 10 años.

Al mismo tiempo, el proyecto está chocando con los recortes del Administración Trump en ciencia, situación ante la que España intentó hacer valer un compromiso para invertir 1.000 de euros en el TMT de la mano del Banco Europeo de Inversiones si se elegía La Palma.

mrgz/jmr/icn

(foto)

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