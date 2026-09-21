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El Frigoríficos pide la nulidad del gol de la victoria del Bidasoa en O Gatañal

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 21 sep (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo presentó este lunes alegaciones ante el Comité de Competición de la Federación Española al considerar que el gol del internacional español Mario Nevado, que le dio el triunfo al Bidasoa Irún (32-33) en O Gatañal, estaba fuera de tiempo.

El club gallego denuncia “la irregularidad” del lanzamiento del primera línea del equipo irundarra porque se produce “claramente fuera de tiempo”, y lo justifica con las imágenes televisivas tras el tiempo muerto de Quique Domínguez.

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El entrenador del Frigoríficos, tal y como recoge también la Federación Española en su página web, paró el partido en el minuto 59:26 tras el gol de penalti de Iñaki Cavero para el Bidasoa.

A partir de ahí, el Frigoríficos, además del cronómetro de la retransmisión televisiva, aporta en su prueba gráfica un nuevo temporizador para evidenciar que el lanzamiento de Nevado se produce “después de los 34 segundos que restaban para finalizar el partido”.

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En este caso, los servicios jurídicos del club cangués entienden que no se trata de “un rearbitraje” y se acogen al artículo 179 del reglamento de partidos y competiciones de la Federación Española.

“En ningún supuesto, el Comité Nacional de Competición procederá a rectificar, anular o dejar sin efecto las decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro, excepto en el supuesto en el que considere acreditado que las mismas han influido, injustificada o antideportivamente, en el resultado final del encuentro, todo ello, sin perjuicio, en su caso, de imponer las sanciones a que se hayan hecho acreedores los árbitros por su actuación”, apunta el citado artículo. EFE

dmg/og

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