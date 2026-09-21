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El 45,1 % de la población en edad de trabajar en España usa herramientas de IA

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Madrid, 21 sep (EFE).- La adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa sigue progresando. El pasado junio, el 18,8 % de la población mundial en edad de trabajar las usaba y, en España, ese porcentaje era del 45,1, lo que la mantiene como el sexto país con mayor adopción a nivel global.

Estos son datos del informe sobre Difusión Global de la Inteligencia Artificial de Microsoft correspondientes al segundo trimestre de 2026.

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El estudio mantiene a España como la sexta economía con mayor nivel de adopción a nivel global, por delante del Reino Unido, Países Bajos, Alemania o Estados Unidos.

En el segundo trimestre del año, el 45,1% de la población en edad de trabajar utilizaba en España herramientas de IA generativa, frente al 44,2% registrado en el primer trimestre.

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A nivel mundial, el porcentaje de población mundial que usaba herramientas de IA era el 18,8, frente al 17,8 % del trimestre precedente, un crecimiento que se produjo en prácticamente todas las economías.

Emiratos Árabes Unidos (73,3 %) y Singapur (64,3 %) lideraban un trimestre más la clasificación, mientras que Corea del Sur volvió a registrar el mayor crecimiento en términos absolutos, con un aumento de 3,5 puntos porcentuales.

Arabia Saudí fue el país que más posiciones escaló en la lista, al pasar del puesto 30 al 25 y Japón se anotó el mayor crecimiento relativo, con un incremento de 2,2 puntos porcentuales.

La brecha entre norte y sur se siguió ampliando, de manera que la adopción de herramientas de IA es del 28,8 % en el norte global, ante el 16,2 % en el sur global.

Entre ambas hay diferencias en los patrones de uso: en el norte predominan las búsquedas de información y recomendaciones, y en el sur destacan los usos relacionados con el aprendizaje y la adquisición de nuevas competencias.

Para analizar estas tendencias, explica el estudio, Microsoft mide la adopción de la IA como el porcentaje de la población mundial de entre 15 y 64 años que ha utilizado alguna herramienta de IA generativa durante el periodo estudiado. EFE

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