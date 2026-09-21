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EH Bildu y Sumar coinciden en reforzar la colaboración de las izquierdas ante el avance de "la ola autoritaria"

21/09/2026 Reunión en Bilbao de EH Bildu y Sumar Mugimendua POLITICA AUTONOMÍAS OSKAR MATXIN EDESA
21/09/2026 Reunión en Bilbao de EH Bildu y Sumar Mugimendua POLITICA AUTONOMÍAS OSKAR MATXIN EDESA
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EH Bildu y Movimiento Sumar han coincidido este lunes en "la necesidad" de reforzar la colaboración de las fuerzas de izquierda ante el avance de "la ola autoritaria", con el objetivo de "defender y ampliar los derechos sociales y democráticos".

Ambas formaciones han mantenido esta mañana en Bilbao un encuentro de trabajo para analizar la situación política en el Estado español y el contexto internacional, marcado por la incertidumbre y la inestabilidad.

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La reunión se enmarca en las reuniones bilaterales que EH Bildu desarrolla con distintas fuerzas soberanistas y de la izquierda confederal. La delegación de EH Bildu ha estado integrada por su secretario general, Arnaldo Otegi; la secretaria de Organización, Sonia Jacinto; y el secretario de Relaciones y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta.

Por parte de Movimiento Sumar han participado su coordinadora, Rosa Martínez; el secretario de Organización, Óscar Urralburu; y el responsable de Coordinación Institucional, Lander Martínez.

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Según han informado en un comunicado conjunto, durante el encuentro ambas formaciones han compartido análisis sobre la evolución del panorama político y social, y han expresado su "preocupación por el avance de tendencias autoritarias", tanto en el Estado español como en el ámbito internacional.

Según han señalado, este contexto plantea "retos importantes para la protección de derechos y libertades consolidados a lo largo de las últimas décadas, así como la protección de los valores y derechos democráticos fundamentales".

La izquierda soberanista vasca y Movimiento Sumar han manifestado también su "inquietud por el aumento de los conflictos internacionales y por el debilitamiento de los mecanismos multilaterales y del derecho internacional como marco para la resolución de disputas entre Estados".

Ante esta situación, ambas organizaciones consideran necesario fortalecer la cooperación entre las fuerzas de izquierda, con el objetivo de defender y ampliar los derechos sociales y democráticos.

En este sentido, han destacado la importancia de impulsar políticas públicas "potentes" que garanticen el acceso a la vivienda, refuercen la sanidad pública universal y contribuyan a mejorar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Las dos formaciones han coincidido en que "la defensa de los valores democráticos y de los derechos fundamentales debe situarse entre las principales prioridades de la acción política en el actual contexto, porque esa será la mejor de las herramientas para detener la creciente ola autoritaria".

Por último, han señalado que "una respuesta sólida a los desafíos actuales requiere avanzar en la profundización democrática del Estado español". En ese marco, ambas fuerzas políticas consideran necesario abordar "el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado".

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EuropaPress

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