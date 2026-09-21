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Dos cazas españoles desplegados en Estonia escoltan a una aeronave de vigilancia rusa en aguas internacionales

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Dos cazas EF-18M españoles han identificado y escoltado este lunes a una aeronave de vigilancia rusa que se encontraba sobre aguas internacionales, sin haberse comunicado con el control aéreo civil, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa a través de 'X' y ha recogido Europa Press.

Se trata de la primera misión de alerta rápida 'Alpha Scramble' del Destacamento Aéreo Táctico 'Ámbar' desplegado en la Base Aérea de Ämari (Estonia), donde contribuye a la vigilancia y protección del espacio aéreo en el marco de la Defensa Aérea y contra Misiles Integrada (IAMD) de la OTAN en los países del Báltico.

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Al mando del comandante Antonio Mancebo Marín, el destacamento 'Ámbar' está integrado por personal procedente de distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio, con una contribución principal del Ala 15, con base en Zaragoza. En total, contribuyen con 110 militares y cuatro aviones de combate EF-18M.

Los medios españoles mantienen una estrecha colaboración con medios aliados ya que desde esta base operan también los F-16 de la Fuerza Aérea turca, mientras que la Fuerza Aérea italiana participa en la misión de policía aérea de la OTAN con aviones EF-2000, desde la base aérea de Siauliai, en Lituania.

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