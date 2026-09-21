Dos años de cárcel por violar a una mujer a la que prometió ayudar a encontrar trabajo

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Huelva, 21 sep (EFE).- La Audiencia de Huelva ha condenado a dos años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una mujer a la que engañó con la promesa de ayudarla a buscar trabajo, así como al pago de una multa por un delito leve de maltrato de obra por abofetearla posteriormente en el rostro.

Según la sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de enero de 2024 después de que el acusado se citara con la víctima tras haber mantenido conversaciones previas en las que prometió ayudarla a encontrar empleo.

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Con el pretexto de visitar a un amigo para tratar asuntos laborales, la convenció para subir a su vehículo y la trasladó a un asentamiento chabolista de la provincia.

Una vez en el lugar, la obligó a bajar del coche y la introdujo por la fuerza en una chabola. Pese a la negativa continua de la víctima, el hombre la desnudó, la inmovilizó con actitud agresiva e intimidatoria, y consumó la agresión sexual.

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Tras los hechos, el agresor la trasladó de nuevo en su coche hasta el punto de origen y poco más tarde, al manifestar la mujer su intención de acudir a la Guardia Civil, el procesado le propinó una bofetada.

Los gritos de auxilio de la víctima fueron escuchados por agentes que estaban por la zona quienes acudieron de inmediato, auxiliaron a la mujer y trasladaron a ambos a las dependencias policiales, donde se formalizó la denuncia.

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El tribunal considera al acusado autor de un delito de agresión sexual y un delito leve de maltrato de obra. En la fijación de las penas se han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño, tras haber consignado el procesado 6.000 euros antes del juicio para cubrir la responsabilidad civil, y la analógica de confesión tardía.

Por el delito de agresión sexual, se le imponen dos años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella durante tres años, y cinco años de libertad vigilada.

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Por el delito leve de maltrato de obra, se fija una pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros; asimismo, se fija una indemnización de 6.000 euros para la víctima.

La Audiencia ha concedido al condenado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un periodo de dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir durante ese tiempo y a la realización obligatoria de un curso de formación y educación sexual. EFE

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