Abascal acusa a Sánchez de "ralentizar" el viaje del rey a Ceuta para debilitarle

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Madrid, 21 sep (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "impedir" y "ralentizar" el viaje del rey a Ceuta para debilitar a la jefatura de Estado, que es su "sueño húmedo".

"Quiere ser rey", ha afirmado en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, en la que ha añadido que "por ahora, se conforma con ser el virrey de Mohamed para Al-Anadalus", a quien "obedece".

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Según Abascal, Sánchez está "claramente condicionado por Rabat y no tiene valor de enfrentarse a Marruecos", pese a que este país ha "declarado la guerra híbrida" a España con la "invasión" del pasado 30 y 31 de julio, en la que entraron irregularmente unos 80.000 inmigrantes en Ceuta.

"Parece que el valor del presidente del Gobierno termina cuando se habla de Marruecos. Luego tiene mucho valor para atacar a quien no se va a defender públicamente como el jefe del Estado en España", ha denunciado, convencido de que Felipe VI sí quiere visitar Ceuta.

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El líder de Vox ha dicho además que está "absolutamente preocupado" por que pueda haber un nuevo intento de entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma, pero ha recalcado que, sobre todo, está "indignado" por la posición del Gobierno de que "no se puede contener, porque podría producir algún problema humanitario".

Ha advertido que se está trasladando el mensaje de que las fronteras españolas están abiertas para que "entren cuando quieran" y ha vuelto a acusar a Sánchez de "traición" y a pedir la activación en el Congreso del artículo 102 de la Constitución para decidir si debe abrirse una causa judicial contra él.

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Ha resaltado en este sentido que se trataría de una votación secreta, "sin tener que darle a un botón y sin que se señale qué ha votado cada diputado".

"Quizá haya por ahí algún diputado, incluso dentro de las filas socialistas o de otros partidos, que crea que ha llegado el momento y que pueda hacerlo sin tener que explicarlo", ha apuntado. EFE

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