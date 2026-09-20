Vuelta al ruedo para Castaño en un desastroso y vacío "Desafío ganadero" en Madrid

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Paco Aguado

Madrid, 20 sep (EFE).- El diestro salmantino Damián Castaño logró dar hoy en Las Ventas la única vuelta al ruedo a lo largo de las casi tres horas que duró el que fue un desastroso "Desafío ganadero", entre un vacío de casta generalizado y con la salida de hasta tres impropios sobreros que no ayudaron tampoco a solventar el pésimo resultado de la corrida.

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De la quema puede salvarse, si acaso, la manejable nobleza y la bella lámina de los de Partido de Resina, muy en el tipo de los antiguos "pablorromeros" a los que recordaron y de los que el que mejor y con más entrega acudió al caballo de picar fue el quinto, segundo de Damián Castaño, a quien correspondió el único lote de ciertas opciones.

Con ellos logró el diestro salmantino los escasos momentos de cierta brillantez con la muleta, siempre muy jaleados por el sector "torista" de la Monumental, aunque sin que ambos ejemplares le dejaran concretarlos más y mejor, por lo que casi siempre se trató de naturales o derechazos con buen trazo pero sin posible ligazón.

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A su primero, un serio sobrero de Veiga Teixeira al que sólo faltaban diez días para cumplir seis años, Castaño le robó alguno de esos buenos pases al tiempo que el astado se salía rajado y desentendido de las suertes, pero aun así se le pidió efusivamente una oreja que no fue concedida.

Muy similar fue su faena al quinto, ese cárdeno de Partido de Resina que, tal vez por emplearse tanto en el peto, al que acudió galopando con clase en tres entradas, llegó casi sin fondo al último tercio, con nobleza pero sin acabar de emplearse.

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Aun así fue suficiente para que Castaño se gustara en manojos de pases templados, aunque cortos y espaciados, antes de pincharlo reiteradamente.

También cabría rescatar del desastre el buen oficio con que afrontó la tarde el mexicano Fermín Rivera, torero dinástico que confirmaba en Madrid la alternativa recibida hace 21 años, en la ceremonia de este tipo más tardía de la historia de la plaza de Las Ventas.

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Rivera mostró esa dilatada experiencia con un primero de Partido de Resina que, sin gran recorrido, tomó con claridad una muleta que le llevó con temple y el máximo trazo posible, por momentos incluso con ligazón.

El del azteca fue un planteamiento perfecto de faena salvo a la hora de matar, por una fea estocada que le negó la que hubiera sido, al menos, una merecida ovación que ya le fue imposible de provocar con el derrengado cuarto sobrero de San Martín.

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En lo que pareció así más una limpieza de corrales que un pretendido "desafío ganadero", emborronado también por la pésima actuación en banderillas de los subalternos, con decenas de injustificadas pasadas para clavar una o ninguna, Gómez del Pilar pasó prácticamente desapercibido con uno de Partido de Resina que se desentendía de los embroques y con otro de escaso fondo de la divisa portuguesa ante el que el madrileño dudó demasiado tiempo.

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FICHA DEL FESTEJO:

Tres toros de Partido de Resina, bien armados y de armónica y presencia, nobles pero muy medidos de raza, dos de Veiga Teixeira -el 2º, de casi seis años, como sustituto de otro de su mismo hierro devuelto por descoordinación-, muy desiguales de trapío, rajados o de escaso juego. Y un sobrero de San Martín, escurrido y sin fuerza alguna, que salió tras la devolución de un terciado titular de Veiga Teixeira y otro torancón de 673 kilos de Sánchez Rico.

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Fermín Rivera, de perla y oro con remates negros, que confirmaba alternativa: estocada caída muy trasera y seis descabellos (silencio tras aviso); media estocada trasera tendida y descabello (silencio).

Damián Castaño, de negro y oro: estocada baja delantera (vuelta al ruedo tras petición de oreja); cuatro pinchazos bajos y dos descabellos (ovación tras aviso).

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Gómez del Pilar, de azul rey y oro: media estocada caída trasera (silencio tras aviso); estocada corta caída y nueve descabellos (silencio tras dos avisos).

El mexicano Rivera confirmó alternativa con el toro "Tijero", nº 16, negro bragado, de 560 kilos, con el hierro de Partido de Resina.

Al final del paseíllo se guardó un minuto de silencio por el empresario y apoderado taurino Luis Álvarez, recientemente fallecido.

Corrida anunciada como "Desafío ganadero", con menos de un cuarto de entrada en los tendidos (unos 4.000 espectadores) en tarde agradable.EFE