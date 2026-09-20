Villares, sobre su primer gol en Primera: "Todavía no me lo creo"

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A Coruña, 20 sep (EFE).- Diego Villares, capitán del Deportivo, no escondió su satisfacción por haber celebrado su primer gol en Primera División, el cual, además, sirvió para que su equipo rescatara un punto ante el Betis en el minuto 87.

“Todo lo que diga se quedaría corto, todavía no me lo creo porque son muchas emociones juntas. Es mi primer gol en tres partidos, es una pasada”, declaró el centrocampista tras el encuentro.

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El canterano del Dépor, que entró en el campo en el minuto 32 por el lesionado Marc Casadó, dedicó el gol a sus allegados porque “son los que nunca me fallan, mi familia, mi novia y, sobre todo, mi abuela”.

Finalmente, Villares confesó que la imagen de su equipo fue otra tras el paso por los vestuarios: “En el descanso retocamos algunas cosas y salimos a buscar el empate, y creo que lo hemos podido conseguir antes en esos paradones que hizo Valles”. EFE

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dmg/apa