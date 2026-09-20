Villares rescata un merecido punto para el Dépor ante el Betis

A Coruña, 20 sep (EFE).- Un gol de Diego Villares en el minuto 87 permitió al Deportivo rescatar un punto ante el Betis, que se había adelantado en la primera parte con un tanto de Cucho Hernández (min.43) y sostenido en la segunda por las paradas de Álvaro Valles, especialmente una espectacular tras un remate de Aubameyang. EFE

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