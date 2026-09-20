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Vallejo sorprende a Buse y Paraguay iguala la serie con Perú 2-2

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Lima, 19 sep (EFE).- El equipo de tenis de Paraguay empató este sábado la serie contra Perú con el triunfo 2-2 de Daniel Vallejo sobre Ignacio Buse.

La serie se definirá en el último choque para conocer el clasificado a la repesca del Grupo Mundial I de la Copa Davis.

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Vallejo, número 58 de la clasificación mundial, ganó a Buse (35) con parciales de 7-5, 5-7 y 6-7 en un vibrante partido que presionó durante todo el encuentro a la raqueta número 1 de Perú.

Con ese resultado, ambos equipos están igualados y la serie se definirá en el encuentro del peruano Juan Pablo Varillas contra el paraguayo Hernán Escurra.

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Horas antes, la dupla de Vallejo y Martín Vergara se impuso por 2-0 (6-3 y 7-5) en el partido de dobles a Buse y Arklon Huertas en el estadio del Jockey Club del Perú.

El viernes, Buse venció por 7-6, 4-6 y 7-5 a Escurra en un disputado partido que le dio el primer punto de la serie a Perú.

Varillas dejó todo igual al imponerse 5-7, 7-6 y 6-3 a Vallejo, tras remontar un inicio en contra, y le dio el segundo punto de la serie al equipo local. EFE

(foto)

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