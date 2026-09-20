Temas del día de EFE España del lunes 21 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Mientras miles de migrantes siguen acampados en playas y calles de Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros y distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio habilitadas en la ciudad autónoma

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Ceuta - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del presidente del PP Europeo, Manfred Weber, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantienen una reunión de trabajo con los miembros de la delegación del PP europeo que visitan la Ciudad Autónoma con motivo de la crisis migratoria y posteriormente ofrecen una rueda de prensa

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POLÍTICA PARTIDOS

Madrid - Los partidos analizan la actualidad y definen sus estrategias, con el debate político dominado por la crisis de Ceuta y un enfrentamiento creciente entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Juan Jesús Vivas en la ciudad autónoma.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid- En medio de la polémica sobre poner o no límites al desarrollo de la Inteligencia Artificial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’, en un acto en el que intervendrá, en la apertura, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

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Madrid - El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral abre otra incógnita sobre cómo financiar el estado del bienestar en una economía que puede generar más riqueza con menos empleo y ante lo que los expertos plantean diversificar vías de financiación para proteger a colectivos más perjudicados.

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(Texto) (Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023686967)

DANA CONGRESO

Madrid - El expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón comparece de nuevo ante la comisión que investiga la gestión de la crisis derivada de la dana que castigó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, en una jornada en la que también se escuchará al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, uno de los dos imputados, junto a la exconsellera Salomé Pradas, en la causa judicial que investiga la gestión de la tragedia.

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IRÁN GUERRA

Madrid - El Club Español de la Energía (Enerclub) organiza una jornada con expertos para debatir sobre la seguridad del suministro energético ante un orden geopolítico incierto y analizar los desafíos que conlleva la incertidumbre geopolítica y los cambios a adoptar en un nuevo paradigma de seguridad.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8011367857)

AGRICULTURA VINO

Madrid - La vendimia de 2026, la más temprana hasta la fecha, llega a su ecuador mientras los viticultores esperan temperaturas más estables que no continúen mermando la producción y priorizan recolectar por la noche para mantener la calidad de la uva.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023764441)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián- El Festival Internacional de Cine de San Sebastián continúa este lunes con la proyección de dos películas que lucharán por la Concha de Oro: 'Mis muertos tristes', de Pablo Larraín, y 'In my father's room', de Maha Harada. También se proyectan, fuera de concurso, las españolas 'Ruega por nosotras' y 'Sacamantecas'.

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SERIES ESTRENO

Madrid - Un hotel aislado por un temporal, un asesinato y trece personas entre las que se encuentra el culpable son los ingredientes de 'El problema final', la serie adaptada a la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte que homenajea al misterio clásico, en un juego de pistas, secretos y falsas apariencias en el que José Coronado se convierte en una suerte de Sherlock Holmes.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - La inteligencia artificial acelera la moda, multiplica sus posibilidades y reduce tiempos de producción, pero no decide qué vestir, cómo contarlo ni hacia dónde llevar una colección: detrás de cada imagen sigue estando el criterio de un profesional que usa la tecnología como una herramienta más. María Muñoz Rivera

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TIEMPO OTOÑO

Valencia- El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, presenta en Valencia el balance climático del verano, el más caluroso de la serie histórica en España desde que hay registros (1961), con una temperatura media de 24,5 grados y 61 días bajo ola de calor, así como la predicción estacional para el otoño, que entra en la madrugada del miércoles 23.

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Madrid - Semana plenamente veraniega en toda España, con temperaturas más altas de lo normal para estas fechas en la mayor parte de la península, que a partir del martes llegarán incluso a 35 grados en zonas del sur de Galicia. Los cielos permanecerán poco nubosos y no se esperan precipitaciones.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, asiste al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum de José Miguel Contreras. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5 (Madrid)

11:00h.- Bilbao.- PARTIDOS BILDU/SUMAR.- Delegaciones de EH Bildu y de Movimiento Sumar encabezadas por Arnaldo Otegi y Rosa Martínez, respectivamente, mantienen un encuentro en el marco de la ronda de contactos iniciada por la coalición abertzale con formaciones soberanistas y de izquierda. Sede de EH Bildu. Edificio Albia, planta 11. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para comentar los temas de actualidad. Sede de Podemos (Calle de Francisco Villaespesa, 18. Madrid) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:20h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox. Calle Bambú, Madrid (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político conformado por Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Interviene Ernest Urtasun en representación de las cuatro organizaciones. Espacio Ecooo (Calle de la Escuadra, 11, Madrid). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, visitan Ceuta y ofrecen una rueda de prensa junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Biblioteca pública Adolfo Suárez. Calle Manuel Olivencia Amor (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:45h.- Pamplona.- CONCENTRACIÓN PALESTINA.- Concentración convocada por BDZ Nafarroa con motivo de la vista oral que tiene lugar en el Palacio de Justicia con tres personas acusadas de hacer pintadas en monumentos protegidos de Pamplona que denunciaban el "genocidio sionista". Ante el Palacio de Justicia

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- Un portavoz de Junts per Catalunya comparece en rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Junts per Catalunya (Passatge Bofill, 9) (Texto)

18:00h.- Madrid.- DÍA PAZ.- Celebración del Día Internacional de la Paz en el hemiciclo del Congreso en un acto en el que se rinde tributo a Pau Casals, de cuyo nacimiento se cumple este año el 150 aniversario. Congreso de los Diputados

ECONOMÍA

Madrid.- IRÁN GUERRA.- El ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, se reunirá con distintas organizaciones del sector agroalimentario para analizar el impacto de la guerra en Irán y sus consecuencias económicas. (Texto)

Salinetas (Gran Canaria).- SEGURIDAD LABORAL.- Comisiones Obreras convoca una manifestación ante las instalaciones de DISA en Salinetas (Gran Canaria) donde una explosión mató el 5 de agosto a un trabajador y provocó heridas graves a varios operarios, para exigir transparencia en la investigación y depuración de responsabilidades. DISA

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA FACTURACIÓN.- El INE publica la cifra de negocios de la industria de julio. (Texto)

09:00h.- Madrid.- INDEXA BOLSA.- El gestor automatizado de inversiones Indexa Capital Group se incorpora este lunes al IBEX Growth Market 15, el índice que reúne a 15 de las compañías más líquidas y con mayor capitalización bursátil de BME Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad

09:30h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL. - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’, en un acto en el que intervendrá, en la apertura, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La Moncloa

09:30h.- Madrid.- TURISMO EMISOR.- Civitatis presenta los datos sobre la evolución del viajero latinoamericano y el crecimiento de la región como mercado emisor y nuevo motor del turismo global. Gran Vía, 39-Planta 9.

09:30h.- Madrid.- IRÁN GUERRA ENERGÍA.- Enerclub organiza la jornada “Seguridad de suministro ante un orden geopolítico incierto” en torno a la seguridad energética en Europa en tiempos de incertidumbre geopolítica. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Calle Almagro, 42, Madrid),

09:40h.- Madrid.- FORO FORBES.- El ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu, interviene en el en el Forbes Economic Summit 2026 para debatir sobre la transformación del tejido productivo. Forbes House (C/ Amador de los Ríos, 5

10:00h.- San Sebastián.- ECONOMÍA SOCIAL.- La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, entre otros representantes institucionales, presentan el II Foro Internacional ASETT, un encuentro global de transformación económica que se celebrará en noviembre en la capital donostiarra con Brasil como país invitado. Palacio Miramar (Texto)

10:00h.- Barcelona.- EMPRESAS IA.- Barcelona acoge la primera Claude Community House de Europa, que reúne durante cuatro días a 15 embajadores europeos del asistente de inteligencia artificial de Anthropic en talleres y sesiones prácticas. Distrito 22@

10:30h.- Madrid.- COMBUSTIBLES FISCALIDAD.- La Plataforma para los Combustibles Renovables organiza la jornada: “Fiscalidad diferenciada: el motor de los combustibles renovables”. Sede CEOE. Diego de León, 50.

11:00h.- Madrid.- IBERDROLA ANIVERSARIO.- El rey asiste al acto principal de la celebración del 125 aniversario de Iberdrola Galería de cristal del Palacio de Cibeles. Cibeles 1 (Texto)

11:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- La expresidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y ex secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, comparece ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, para informar sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como, en general, sobre la situación de la red ferroviaria en España

11:30h.- Alcalá de Henares.- SALUD LABORAL.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios de comunicación en el marco de la jornada 'La precarización de la salud en los centros de trabajo'. Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares.

11:30h.- Madrid.- DIÁLOGO SOCIAL.- Reunión de la mesa de diálogo social sobre el plan de empleo para jóvenes y parados de larga duración. Ministerio de Trabajo. Paseo de la Castellana, 63

11:30h.- Madrid.- SENADO PESCA.- Los gerentes de los grupos de acción local pesquero (GALP) Mar de l'Ebre y Ría de Pontevedra, Joan Alginet y Laura Nieto, respectivamente, informan ante la Comisión de Pesca del Senado sobre la posición común de los grupos de acción local pesquera de España en defensa del modelo de desarrollo local participativo en las zonas pesqueras.

12:00h.- Madrid.- FUNCIÓN PÚBLICA.- Representantes de distintas organizaciones de empleados públicos presentan la ampliación de la campaña conjunta destinada a reclamar la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas desde 2010. sede del Consejo General de COSITAL, C/ Carretas, 14. 3º A

12:00h.- Madrid.- SALUD LABORAL.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inaugura las ‘Jornadas confederales de Salud Laboral UGT 2026: La precarización de la salud en los centros de trabajo’. Universidad de Alcalá de Henares.

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PUERTOS LAS PALMAS.- El proyecto Puertos en Red: Movilidad Colectiva 360, un conjunto de medidas orientadas a optimizar la circulación de vehículos en el Puerto de La Luz, se presenta en un acto con participación de Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

14:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ECONOMÍA CCE.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con el nuevo comité ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios, presidido por Pedro Ortega. Confederación Canaria de Empresarios (c/ León y Castillo, 54, planta 2) (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- AMAZON ANIVERSARIO.- Amazon celebra su 15 aniversario en España con un acto, que abre el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, en el que intervienen entre otros el aventurero Jesús Calleja, el cineasta Álex de la Iglesia, el ex primer ministro italiano Enrico Letta, y que cierran Russ Grandinetti, vicepresidente y miembro del consejo de administración global de Amazon así como Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio. Teatro Calderón (Rooftop Lírico) C/Atocha, 18 - Madrid

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de la empresa Inassa en 2001 por Canal de Isabel II, en el que se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, con las declaraciones de testigos, entre ellos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia CIvil encargado de la investigación. C/ García Gutiérrez (Texto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional juzga a un presunto yihadista acusado de colaborar con la organización terrorista Dáesh y de alentar a la comisión de atentados, para lo que supuestamente llegó a proporcionar datos "sensibles" de objetivos, entre ellos de la familia real saudí durante sus vacaciones en Marbella. Audiencia Nacional. San Fernando de Henares ( C/ del Límite esquina c/ Mar Cantábrico).

10:00h.- Bilbao.- CRÍMENES BILBAO.- Inicio del juicio por un homicidio ocurrido el 28 de julio de 2021 contra Nelson D.M.B., que ya acumula condenas por más de 60 años de prisión por crímenes de hombres a quienes citaba a través de aplicaciones de contactos entre homosexuales, para después apoderarse de dinero de sus cuentas bancarias y de sus objetos personales, en Bilbao. Palacio de Justicia.

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES ESTAFA.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga a una mujer la que se piden seis años y diez meses de cárcel por estafa agravada y falsedad, acusada de haber obtenido 94.300 euros de diez familiares con engaños, fingiendo que los necesitaba para un tratamiento por cáncer. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección segunda

17:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el cenro de acogida temporal de extranjeros y distintas unidades de la Policía y la Guardia Civil en Ceuta Delegación del Gobierno. C/Beatriz de Silva, 4 (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

Madrid.- PREMIO CÓMIC.- El jurado falla el Premio Nacional del Cómic 2026 que dará a conocer el Ministerio de Cultura. (Texto)

Madrid.- SENADO DANA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, comparece ante la comisión de la dana en el Senado

Varias localidades.- CAMINO SANTIAGO.- VI edición del ciclo Caminos de Santiago, con casi una treintena de actividades que se van a llevar a ocho localidades de la Comunidad Foral (Roncesvalles, Pamplona, Estella, Los Arcos, Tudela, Sangüesa, Elizondo y Puente La Reina) relacionadas con el Camino de Santiago.

09:00h.- Madrid.- CONFERENCIA ESPACIO.- El director de la Agencia Espacial Europea (AEE) y presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), Juan Carlos Cortés Pulido, interviene en la sesión inaugural de la Conferencia Interparlamentaria Europea del Espacio. Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch. (Texto)

09:00h.- Bilbao.- GASTRONOMÍA BIZKAIA.- La fundación de cocineros y cocineras de Bizkaia, Bisubi Fundazioa, celebra la primera edición de Bizkaia Gastronomika Summit, un encuentro concebido para reunir a representantes de toda la cadena de valor gastronómica, con la participación de los chefs Eneko Atxa (Azurmendi) y Álvaro Garrido (Mina). BAT B Accelerator Tower

09:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN TELEVISIÓN.- Desayuno informativo con el consejero delegado de La séptima, José Miguel Contreras, en un acto organizado por Nueva Economía Fórum. Hotel Mandarín Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5 (Texto)

09:30h.- Torrent (Valencia).- MEDIO AMBIENTE.- Más de 150 investigadores de 16 países se reúnen en el 8º Simposio sobre Avances Recientes en Teledetección Cuantitativa, dirigido por el catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València José Antonio Sobrino, que examina la salud de la Tierra a través de satélites. Auditorio (Texto)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar declara como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024, que causó 232 víctimas mortales. Juzgados (Texto)

10:15h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- Las tres asociaciones de víctimas de la dana se concentran ante el Congreso de los Diputados con motivo de la comparecencia del expresident de la Generalitat Carlos Mazón ante la comisión de investigación del Congreso. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD ALZHEIMER.- Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, Samsung y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) presentan el libro "The Mind Guardian: El ecosistema que cuida nuestra salud cerebral" en una jornada en la que algunos de los expertos que han contribuido a la obra abordarán cómo la nutrición, el movimiento y los hábitos, el sueño y el descanso y la neurociencia cognitiva pueden contribuir al cuidado de nuestra salud cerebral. Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem).

11:00h.- Barcelona.- BIENAL PENSAMIENTO.- Los organizadores de la Bienal de Pensamiento 2026, que se celebrará en Barcelona entre el 13 y el 18 de octubre, presentan este lunes la programación de este año. Espai 4 del Palau de la Virreina. Rambla, 99 (Texto)

11:00h.- Madrid.- CONGRESO MEDIOS.- El Congreso celebra una jornada sobre la necesidad de implementar en España el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación para asegurar el derecho a la información de la ciudadanía, a petición de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Sala Sagasta. Congreso de los Diputados

11:00h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- El expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón comparece de nuevo ante la comisión que investiga la gestión de la crisis derivada de la dana que castigó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

11:00h.- Madrid.- SENADO DANA.- Comparece ante la comisión de la dana de Valencia en el Senado el Secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán.

11:45h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El rector de la Universidad de Granada (UGR), de la que depende el Campus de Ceuta, Pedro Mercado, junto a Pilar Orozco, consejera de Educación, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, participan en el acto de apertura del curso académico 2026-2027. Salón de Grados del campus universitario

12:30h.- Barcelona.- EDUCACIÓN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educación, Esther Niubó, se reúnen en el Palau de la Generalitat con el presidente del Consejo de Educación de Cataluña, Juan Manuel del Pozo. (Sant Sever) Sant Sever (Texto)

13:00h.- Sevilla.- ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.- La reina Sofía inaugura en Sevilla el congreso internacional de enfermedades neurodegenerativas . Posteriormente a las 19,horas asiste al concierto organizado con motivo de este congreso en el Alcázar de Sevilla Centro Virgen de los Reyes. C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1.

13:00h.- Madrid.- DERECHO INFORMACIÓN.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cierra la jornada 'Aplicar la EMFA en España como garantía del derecho a la información de la ciudadanía'. Congreso (Sala Sagasta).

15:00h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias en la Comunidad valenciana cuando se produjo la dana de 2024 comparece ante la comisión que investiga la tragedia en el Congreso de los Diputados

17:00h.- Madrid.- CONGRESO EQUIDAD.- El Congreso celebra una jornada impulsada por The Wealth Cap Proyect, una iniciativa que promueve la implantación de un límite máximo a la acumulación de riqueza, que inaugura el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Sala Ernest Lluch. Congreso de los Diputados

CULTURA

San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El Festival de Cine de San Sebastián celebra su 74 edición, que será la despedida como director de José Luis Rebordinos.

10:30h.- Barcelona.- ANTONI GAUDÍ.- Presentación de la propuesta inmersiva 'Codi Gaudí, l'experiència inèdita', , la primera gran producción de Espai Imagina, el nuevo equipamiento lúdico-cultural impulsado por Grupo Mediapro en Barcelona. Espai Imagina. Avinguda Diagonal, 177 (Texto) (Foto)

10:30h.- Cáceres.- ENCUENTRO GAITAS.- Presentación del Encuentro Internacional de Gaitas en Guadalupe, 'Alma de Piel y viento', un diálogo musical entre las gaitas extremeña, gallega y asturiana y la Uilleann Pipe Irlandsa, a cargo de la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez. Patio Palacio Mayoralgo (entrada por la calle Arco de la Estrella) (Texto)

10:50h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Ruega por Nosotras' de Daniel Monzón que se proyecta fuera de concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 10:10h). Kursaal (Texto) (Foto)

12:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la miniserie en formato largometraje 'Mis muertos tristres' de Pablo Larraín que se proyecta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 11:20h). Kursaal (Texto) (Foto)

13:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Sacamantecas' de David Pérez Sañudo que se proyecta fuera de concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 12:55h). Kursaal (Texto) (Foto)

14:55h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Muyou no hito/In My Father's Room' de Maha Harada que se proyecta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. Kursaal (Texto)

18:00h.- Logroño.- TOROS LOGROÑO.- Segunda corrida de toros de la feria de San Mateo de Logroño con reses de Juan Pedro Domecq para los diestros Diego Urdiales, Roca Rey y Aarón Palacio. Plaza de toros (La Ribera, 13) (Texto) (Foto)

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Espectáculo "Tunisia" de Rafael Riqueni y Tim Ries en la Bienal de Flamenco Teatro Lope de Vega

EFE

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