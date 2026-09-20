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Simón Andreu conecta al final con el público de Algemesí y corta una oreja a uno Cebada

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Por Andrés Verdeguer

Algemesí (Valencia), 20 sep (EFE).- El valenciano Simón Andreu logró en el último de la tarde que el festivo público de Algemesí y el contenido meramente taurino de la tarde al final vibrasen al unísono y se conectasen.

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Andreu le cortó una oreja al quinto de la guapa y noble novillada Cebada Gago, mientras que Emiliano Osornio sólo recibió una ovación en el primero de la tarde.

La novillada de Cebada Gago, un clásico siempre fiel a su cita con Algemesí, se abrió con 'Agualimpia', un utrero astifino y abrochado de pitones. Noble y enclasado, fue un picotazo a su paso por el caballo y quedó listo para su matador, el mexicano de Toluca Emiliano Osornio.

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Pinturero y encajado, su faena, larga, estuvo salpicada de muletazos sueltos, algunos estupendos. Un tricherazo, alguno sobre la diestra y al natural también, con buen vuelo y muñeca templada.

Varios carteles de toros, pero siempre retales sueltos en una faena ligada y ordenada, pero a la que faltó crujido y, en definitiva, tandas redondas y con mensaje. La espada, además, falló y no se maquilló aquello. Y quedó en ovación tras aviso.

Con el cuarto, el guapo Pelicano, la lidia dejó mucho que desear. En ningún momento se le paró, se le ordenó o se le templó la embestida. Cada vez más incómoda la embestida, Osornio a la par, pasó fatigas para cuadrar al novillo.

Al menos, metió la mano al primer encuentro. A cambio del silencio para Osornio, el cadafal de gente más joven de la plaza pidió la ola del público. Algemesí en fiestas.

Simón Andreu, valenciano natural de Chiva, recibió a su primero con dos faroles y capotazos fijadores. Este Cebada traía abecerrada expresión por delante, pero cuajo y hondura en su remate.

'Bucarillo' fue distraído y falto de celo. David Esteve se desmonteró en banderillas tras dos apretados pares junto a Salvador Lobato. La faena no encontró argumento y navegó entre dudas y dos realidades paralelas. La del ruedo y la de unos tendidos que sólo querían música. La escena fue que cuando arrancó la banda a tocar, Simón Andreu echó las cartas y se fue a por la espada. Un bajonazo y fin.

En el último se alcanzó la ansiada conexión entre ruedo y tendido. Simón Andreu tiró de raza y voluntad. Se fue a por gayola para recibir al quinto y último de la tarde, 'Jaleoso', un novillo negro con cuajo, trapío y enseñando las puntas, que tuvo su punta de casta.

Andreu, en banderillas y a los sones del pasodoble 'Fiesta en Benidorm', un clásico musical en Algemesi, le puso el clímax a la tarde. Tres apretados pares, el último con las banderillas cortas, levantaron al público y, al fin, concordaba lo que sucedía en el cuadrilátero y en los tendidos, y todos vibraban al unísono.

La faena del novillero de Chiva fue eléctrica, sin volver la cara al tal 'Jaleoso', intenso, pegajoso, de embestida desordenada y exigente. Fue un toma y daca, con la muleta siempre presta para encontrar toro. Unas veces con más o menor limpieza, otras con mayor emoción.

El asunto era captar y mantener la atención y a la segunda agarró una buena estocada, fulminante, que dio paso a una oreja con petición de la segunda.

La actuación en tercer lugar de Fran Carmona, el rejoneador malagueño anteriormente conocido como Francisco Martín, fue una broma pesada. Hizo al novillo como un mapa. Dejó banderillas en el costillar y a palmo y medio de la penca del rabo. Todo parecía valer, la música sonaba y los cadafales lo bailaban y celebraban todo como desde una realidad paralela. El utrero de Cebada no paró de moverse con nobleza. Con el rejón de muerte Carmona pegó un mitin.

FICHA DEL FESTEJO Segunda de abono de la Semana Taurina de Algemesí. Lleno (uno 4.500 espectadores).

Cinco novillos de Cebada Gago (el tercero despuntado para rejones) bien presentados, guapos y nobles. Manejables en líneas generales, destacaron primero y quinto.

Emiliano Osornio, de gris perla. Media estocada, aviso, pinchazo y estocada perdiendo la muleta y descabello. Estocada casi entera (silencio).

Simón Andreu, de rosa palo. Bajonazo (silencio). Pinchazo y estocada (una oreja con petición de la segunda).

Fran Carmona, rejoneador. Seis pinchazos y un sablazo (silencio)

Entre las cuadrillas destacaron David Esteve y Salvador Lobato, que se demonteraron en el segundo de la tarde.

av/ess

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