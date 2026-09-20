Sánchez ironiza sobre qué harán PP y Vox si PSOE gana las elecciones: "Al día siguiente pedirán elecciones anticipadas"

20/09/2026 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante la celebración de la Fiesta de la Rosa del PSC, a 20 de septiembre de 2026, en Gavà, Barcelona, Catalunya (España). Sánchez retoma así su agenda de actos de partido en el nuevo curso político tras el parón veraniego y con la crisis de Ceuta todavía sin cerrar, casi dos meses después de la entrada masiva de cerca de 80.000 personas de manera irregular, de los que miles aún continúan en la ciudad autónoma. POLITICA Alberto Paredes - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha augurado este domingo una victoria socialista en el ciclo electoral que se abre en 2027, con elecciones municipales y generales: "Hasta 2031 y más allá. Ánimo y a por la victoria".

"Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027", ha dicho en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

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También ha ironizado sobre cómo reaccionarán PP y Vox a una eventual victoria socialista: "Cuando las ganemos ya sabemos lo que harán PP y Vox al día siguiente: pedir elecciones anticipadas".

"Nosotros les recordaremos que, cuando gobierna la izquierda, también duran cuatro años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!, ha exclamado.

Los militantes congregados en la Pineda de Gavà le han vitoreado en distintas ocasiones con gritos de 'Sánchez no estás solo', 'Pedro, Pedro, Pedro' y 'Presidente'.

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