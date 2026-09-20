Samuelle Bandelle gana el Nacional de kite en la modalidad 'Big Air'

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Cádiz, 20 sep (EFE).- El Campeonato de España de Kitesurf en su modalidad Big Air coronó este domingo en Tarifa como campeón a Samuelle Bandelle, kitesurfista italiano afincado en esta localidad gaditana, en el cierre del décimo aniversario de la 'Spain Kiteboarding League'.

En una jornada marcada por el fuerte viento de levante, con rachas de entre 35 y 45 nudos en la playa de Balneario, el triunfo en la categoría masculina 'Twintip Senior' fue para el 'rider' italiano, que se impuso en su primera participación en esta competición al tarifeño Valentín Hoenderop, ganador de la edición de 2024, informó la organización.

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Bandelle destacó por su potencia y fluidez, en unas condiciones de competición especialmente exigentes, ante el numeroso público que siguió la jornada desde la playa.

La principal novedad de esta edición fue la incorporación de la categoría femenina de 'Big Air' y el título inaugural correspondió a Aya Kasavoba.

La española Gisela Pulido, once veces campeona del mundo de kitesurf en la modalidad de estilo libre y una de las impulsoras de esta nueva categoría, no pudo participar debido a una lesión.

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En 'Surfboard-Strapless', el onubense Javier López conquistó el Campeonato de España tras imponerse a varios de los favoritos, entre ellos el kitesurfista local Noah Nicolás. EFE

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