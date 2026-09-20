River Plate sufre la primera derrota en la era del entrenador Leonardo Ponzio

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Buenos Aires, 19 sep (EFE).- River Plate encajó este sábado su primera derrota en la era del entrenador Leonardo Ponzio al caer por 1-2 ante Huracán en la décima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El Millonario había enlazado tres triunfos desde la llegada de Ponzio al banquillo y hoy, además de caer en casa, perdió por lesión a Thiago Almada y Tobías Andrada.

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Además, cayó con los goles del colombiano Oscar Cortés en el minuto 9 y Lucas Blondel en el 80. Tomás Galván anotó el gol de River en el 65.

Con esta derrota River volvió a caer por debajo de los ocho clasificados de la Zona B al noveno lugar con 13 unidades en un grupo que lidera Argentinos Juniors con 18.

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También este sábado Independiente cayó en casa por 1-2 ante Unión en Santa Fe. Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield igualaron 2-2, y sin goles terminaron Gimnasia y Esgrima de Mendoza con Deportivo Riestra.

La décima jornada comenzó el viernes con el empate 2-2 entre Central Córdoba y Defensa y Justicia. Y Racing Club derrotó por 3-1 a Sarmiento de Junín.

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La fecha continuará este domingo. El más esperado es el clásico entre San Lorenzo y Boca Juniors.

Argentinos Juniors visitará a Rosario Central y Vélez Sarsfield chocará con Tigre. EFE