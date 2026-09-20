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Real España es nuevo líder en Honduras

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Tegucigalpa, 19 sep (EFE).- Real España venció este sábado por 1-0 a Motagua, que dirige el español Javier López, en un partido de la octava jornada del torneo Apertura hondureño.

En el encuentro se despidió el entrenador Mauro Reyes, quien la próxima semana será sustituido por el español Juan Ignacio Martínez.

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Reyes asumió temporalmente en agosto la conducción del Real España tras la salida del costarricense Jeaustin Campos.

El partido fue dominado por Real España, que creó más ocasiones de gol aunque sin mayor peligro para el portero del Motagua, Luis Ortiz.

Motagua, impreciso en los pases, jugó mejor en el primer tiempo, pero no inquietó al portero Luis López, del Real España.

Los cambios del Real España le surtieron efecto, principalmente el de Nixon Cruz, quien ingresó al minuto 49 y al 80 anotó el gol para su equipo, en la mejor ocasión que tuvieron sus jugadores durante todo el partido.

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Un error defensivo en el área lo aprovechó Ortiz para rematar un pase que recibió desde la izquierda, y por bajó batió al portero del Motagua, vigente campeón que ha perdido tres juegos en lo que va del campeonato y descendido a la cuarta posición con trece enteros.

Momentáneamente Real España, que va invicto, es líder con 18 puntos, saldo de cinco triunfos y tres empates.

El líder es escoltado por el Marathón, que suma 17 unidades y el domingo, en el cierre de la jornada, visitará a Juticalpa.

En el primer partido de hoy, Génesis y Olancho empataron sin goles, mientras que el viernes Platense perdió por 0-2 contra Universidad Pedagógica, y Choloma venció por 2-0 a Estrella Roja.

La octava fecha se completará el domingo con el partido entre Olimpia, tercer lugar con catorce enteros, e Independiente, que es séptimo, con nueve.

La novena jornada se jugará el 9, 10 y 11 de octubre, por los compromisos de la selección de Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf. EFE

(foto)

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