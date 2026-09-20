Pumas, del costarricense Navas, empata con el Atlas del colombiano Vargas

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Guadalajara (México), 19 sep (EFE).- Pumas, cuya portería es ocupada por el costarricense Keylor Navas, igualó este sábado 1-1 con Atlas, que dirige el argentino Hernán Crespo, en partido de la novena jornada del torneo Apertura mexicano.

Ángel Azuaje puso en ventaja a Pumas, pero el portugués Luis Leite dejó todo igual.

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El panameño Adalberto Carrasquilla dejó a Pumas con 10 en la segunda mitad.

Pumas se adelantó en el minuto 23 tras un córner aprovechado con un golpe de tacón que dejó sin opciones al portero colombiano Camilo Vargas.

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El local intensificó su ofensiva en busca del empate y lo consiguió en tiempo agregado gracias a un potente disparo del portugués Leite.

En el segundo tiempo el partido se mantuvo intenso, con llegadas en ambas porterías, pero sin puntería por parte de los atacantes.

También el sábado San Luis venció por 3-1 a Necaxa.

Más tarde el campeón Cruz Azul jugará en el estadio de Monterrey, dirigido por el argentino Matías Almeyda.

Cerrará la programación sabatina el derbi entre América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, y Guadalajara, del argentino Gabriel Milito. EFE