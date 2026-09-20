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Lunes, 21 de septiembre de 2026

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FÚTBOL RFEF

Las Rozas (Madrid). La junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) debe aprobar este lunes la propuesta de renovación de los contratos de los seleccionadores absolutos de fútbol, Luis de la Fuente, y fútbol sala, Jesús Velasco. Desde las 12.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Posteriormente, Luis de la Fuente y Rafael Louzan, seleccionador y presidente, respectivamente, participan en un acto.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES (F)

Redacción deportes. El Real Madrid y el París Saint-Germain se preparan este lunes para el encuentro de la primera ronda de la Liga de Campeones femenina que disputan este martes en el campo del primero.

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(Texto)

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CICLISMO MUNDIALES

Redacción Deportes. Continúan este lunes los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera en Montreal (Canadá) con las pruebas de contrarreloj individual sub-23 femenina y masculina.

(Texto) (Foto)

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Presentación oficial de los equipos Movistar Estudiantes de la temporada 2026/27 (12.30. Espacio Movistar. Gran Vía 28). DAVID

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CICLISMO

- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montréal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Contrarreloj individual sub-23 femenina (15.00 a 16.40 CET) y masculina (18.00 a 20.25).

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FÚTBOL

- Reunión de la junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para aprobar la propuesta de renovación de los contratos de los seleccionadores absolutos de fútbol, Luis de la Fuente, y fútbol sala, Jesús Velasco (12.00. Ciudad del Fútbol de Las Rozas).

. Luis de la Fuente y Rafael Louzan, presidente de la RFEF, participan en un acto a las 13.30. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga de Campeones femenina. Previa del partido de la 1ª jornada Real Madrid-PSG del martes.

- Liga de Campeones femenina. La jugadora del Barcelona Claudia Pina participa en una conferencia de prensa virtual organizada por la UEFA antes del inicio de la Liga de Campeones femenina (13.00).

- Mundial 2030. Análisis de las selecciones de Paraguay, Uruguay y Venezuela ante la fase de clasificación para el Mundial de 2030. (FOTO)

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TENIS

- Clasificación WTA.

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

- Previa de la fase final de la Copa Billie Jean King, que se juega desde el martes en Shenzhen (China).

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes      

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