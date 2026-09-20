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Luis Castro: “Ellos son muy buenos, pero tenemos calidad para hacer más”

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Villarreal (Castellón), 20 sep (EFE).- El entrenador del Levante, Luis Castro, aseguró este domingo tras la derrota ante el Villarreal que el equipo castellonense es “muy bueno”, pero añadió que los jugadores levantinistas “tienen calidad para hacer más”.

“Sabemos su nivel y que son muy buenos. Tenemos dos jugadores a préstamo de ellos, así que imagina las cualidades de los demás”, comentó el portugués, que admitió que el Levante debe “mejorar los detalles”.

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“Hemos perdido balones muy rápido. Para ganar no es todo ir hacia adelante. Si pierdes la pelota ellos te hacen transiciones y te hacen daño, porque tienen calidad”, señaló.

“El problema no era cómo estábamos defendiendo, sino cómo estábamos atacando. Si pierdes cien balones estás más cerca de que te marquen que si pierdes 30”, reflexionó el preparador.

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Castro afirmó que su tarjeta amarilla no fue por dirigirse al árbitro y se mostró a favor de que no se pierda tiempo en los saques de banda o los saques de puerta, “pero para todos los equipos”.

En cuanto al futuro inmediato, el entrenador afirmó que el Levante aprovechará el parón para “trabajar porque hay cosas que mejorar” y añadió que la derrota ante el Villarreal le ha dado “mucha información”.

“Tengo que encontrar cosas para mejorar. Hemos competido bien en todos los partidos, pero tenemos que hacer más. No es todo malo por perder ante un equipo como el Villarreal”, finalizó. EFE

pvb/cta/ism

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