Larrubia: "Nos está acostando la adaptación a Primera División"

Getafe (Madrid), 20 sep (EFE).- David Larrubia, futbolista del Málaga, aseguró este domingo, después de perder 1-0 ante el Getafe, que a su equipo le está costando la adaptación a Primera División y que él y sus compañeros darán todo por salir de una mala situación.
"El equipo sabe que quiere ganar, que quiere dar esa primera victoria a su afición. Nos está cstando esta adaptación a Primera División. Tengo claro que este equipo nunca va a dejar de creer y de luchar. Somos jugadores que sentimos este escudo", declaró a DAZN.
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"Un partido bastante complicado. Sabíamos que no iba a ser fácil. Nos vamos muy dolidos, pero esto sigue. Hemos hecho una buena primera mitad, hemos competido. Hemos tenido ocasiones en una buena primera parte. En la segunda se ha visto a otro equipo totalmente distinto. Estamos jodidos por esa segunda parte. Decirle a la gente que siga confiando en nosotros, que somos los mismos que el año pasado y que si algo tiene este equipo es que se va a dejar la piel en cada partido", destacó. EFE
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