Laprovittola, MVP de la Supercopa Endesa

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Badalona (Barcelona), 20 sep (EFE).- El base argentino del Asisa Joventut Nico Laprovittola ha sido elegido MVP de la Supercopa Endesa, tras liderar a su equipo hasta la victoria en la final contra el Barça (101-87) de este domingo con 31 puntos y nueve triples en trece intentos.

El jugador de Morón, agigantado ante el club que decidió no renovarle en verano, batió el récord de triples de la competición que ostentaba su compatriota Pablo Prigioni desde 2008 con 6.

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Laprovittola también brilló en la semifinal frente al Kosner Baskonia (96-84), en la que anotó 27 puntos y seis triples en nueve intentos. EFE