La neerlandesa Maartje van der Meer, campeona del mundo de puzzles en categoría individual

Guardar

Valladolid, 20 sep (EFE).- La neerlandesa Maartje van der Meer se ha alzado como campeona en la final de la categoría individual del Campeonato Mundial de Puzzles celebrado este domingo en Valladolid, gracias al puzzle de 500 piezas que ha completado en un tiempo de 27 minutos y 57 segundos.

La segunda y tercera posición en el podio han recaído en Alemania, gracias a los puzzles completados por Maja Von Borstel, en un tiempo de 29 minutos y 31 segundos, y Nina Schicks (30'06"), mientras que el primer español clasificado ha sido, un año más, Alejandro Clemente León, que lo ha terminado en un tiempo de 32'25".

PUBLICIDAD

Van der Meer, que tan solo lleva dos años practicando los puzzles de velocidad, ha mostrado su emoción y ha declarado a EFE que se siente "muy feliz" y que "no se lo esperaba", en una de las pocas ediciones en la que la totalidad de los participantes ha podido completar su composición en el tiempo máximo marcado, una hora y quince minutos.

La campeona, que ha acudido acompañada por una delegación de los Países Bajos, ha admitido que los rompecabezas siempre han formado parte de su vida y que lo que más disfruta de ellos es "estar concentrada, escuchando buena música".

PUBLICIDAD

Alemania también se ha situado en los primeros puestos en la calsificación por parejas, donde Maja Von Borstel ha sido galardonada, esta vez en la primera posición junto con Franziska Treber, al terminar un puzzle de mil piezas en 43 minutos y 40 segundos, seguidas por las inglesas Rachael Chambers y Emma Quirke (44'48").

En la categoría por equipos, Czech Puzzlequeens & Martin, la agrupación formada por las checas Tereza Koptíková, Markéta Freislerová, Martin Petráž y Kateřina Klinková, han logrado el primer puesto con un puzzle de 2.000 piezas completado en 1 hora, 7 minutos y 11 minutos, tras quedar segundas en la pasada edición.

PUBLICIDAD

El segundo lugar lo ha ocupado Alemania, tan solo 6 segundos después, con el equipo Almost Pixel Perfect (Maja Von Borstel, Lena Malinowski, Franziska Treber y Carsten Ruhnke).

La selección española de puzzles se ha hecho con la tercera posición en esta categoría, con el equipo Todos A la Calle (Soraya Pérez Carayol, Alejandro Heras Gago, Gabriel Moreno Turcu y Claudia Carnicero Verde) y un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 24 segundos.

PUBLICIDAD

Con estos premios se ha despedido este campeonato que ha sumado 2.500 participantes de 70 países, un hecho que ha promovido que las cajas de puzzles y las banderas internacionales se hayan trasladado a un espacio más grande en esta edición, de la Cúpula del Milenio a la Feria de Valladolid.

Aunque, en apariencia, completar un puzzle sea una actividad practicada individualmente, los rompecabezas ya han generado una gran comunidad en distintos países y en eventos internacionales como este, tal y como ha afirmado la colombiana Mariandrea Sánchez.

PUBLICIDAD

El chileno Ignacio Muñoz Quezada ha compartido el equipo Latinoamérica All Stars con Sánchez, una compañera mexicana y otra peruana, una comunidad que han configurado viajando, con el puzzle bajo el brazo, gracias a otros torneos en México, Perú o Costa Rica.

Muñoz ha afirmado que comenzó jugando gracias a su abuelo, quien le inculcó una afición que no ha dejado de cultivar y que le ha llevado a conformar Puzzleros Chile, una comunidad que difunde el arte de los rompecabezas en encuentros y en charlas a los más pequeños.

PUBLICIDAD

EFE

1012285

bca/erbq/jdm

(foto) (vídeo)