La directiva del Albacete no contempla "por ahora" la salida del entrenador

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Albacete, 20 sep (EFE).- La directiva del Albacete Balompié no contempla "por ahora" la salida del técnico, Alberto González, según han señalado a EFE fuentes del club.

Tras la derrota del pasado viernes ante el Córdoba, el cuadro castellano-manchego sigue instalado en puestos de descenso, al haber sumado solo un punto de dieciocho posibles en las seis primeras jornadas ligueras.

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Por ello, el Albacete ha dicho estar “inmerso en un proceso de análisis frío y no tras el partido en la búsqueda de soluciones”, que, por este momento, no pasan por la destitución del preparador andaluz.

No obstante, el próximo viernes juega un nuevo encuentro liguero en el campo del Girona, en una cita que podría ser clave para el futuro del entrenador malagueño, puesto que, de perder una vez más, podría poner fin a su etapa en las filas blancas.

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La plantilla albacetense disfruta este domingo de una jornada de descanso y este lunes volverá a entrenar con la mente puesta en frenar la negativa trayectoria y lograr, por fin, el primer triunfo de la temporada. EFE

jml/cst/sab