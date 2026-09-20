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IU aprueba por amplia mayoría el calendario de primarias para elegir a su candidato a las generales

20/09/2026 El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. La Coordinadora Federal de Izquierda Unidas (IU), el máximo órgano de debate y dirección entre asambleas, ha aprobado este domingo el proceso de primarias para elegir a la candidatura a la Presidencia del Gobierno con idea de alcanzar un acuerdo para "un frente amplio de izquierdas". POLITICA IZQUIERDA UNIDA
20/09/2026 El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. La Coordinadora Federal de Izquierda Unidas (IU), el máximo órgano de debate y dirección entre asambleas, ha aprobado este domingo el proceso de primarias para elegir a la candidatura a la Presidencia del Gobierno con idea de alcanzar un acuerdo para "un frente amplio de izquierdas". POLITICA IZQUIERDA UNIDA
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La Coordinadora Federal de Izquierda Unidas (IU), el máximo órgano de debate y dirección entre asambleas, ha aprobado este domingo el proceso de primarias para elegir a la candidatura a la Presidencia del Gobierno con idea de alcanzar un acuerdo para "un frente amplio de izquierdas".

IU ha informado de que el 'Reglamento de primarias abiertas a simpatizantes', que establece también las bases para los procesos en todas las federaciones para cada una de las circunscripciones electorales, ha salido adelante "por muy amplia mayoría (un 81%)y sin ningún voto en contra".

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De esta forma, el partido que dirige Antonio Maíllo, vuelve a dotarse de un proceso "claro y transparente", como establecen sus Estatutos Federales, para elegir al o la aspirante a la Presidencia del Gobierno, tras una campaña y votación que culminará con su proclamación el 9 de noviembre.

"Con esto ofrecemos un candidato al espacio político en el que nos queremos presentar: un amplio frente de izquierdas que tenga la voluntad no solo de frenar a la extrema derecha y a la derecha, sino, sobre todo, de construir una alternativa y un proyecto de país", ha señalado Maíllo durante su intervención en la reunión.

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El líder de IU ha proclamado que la formación está "preparada" para afrontar los procesos electorales que se avecinan en este curso (autonómicas, municipales y generales) con candidaturas que combinen "experiencia y renovación", que garanticen el relevo generacional y reflejen la diversidad de una clase trabajadora plural y multirracial.

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