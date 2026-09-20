Hidalgo: "Los jugadores han hecho un esfuerzo brutal para reaccionar"

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A Coruña, 20 sep (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, destacó “la reacción” de su equipo en la segunda parte para rescatar un punto ante el Betis (1-1), “un gran equipo que además venía en una racha brutal”.

“Estoy muy contento, por el equipo y por la gente. Los jugadores han hecho un esfuerzo brutal para reaccionar y estar vivos siempre dentro del partido. Lo que nos da nuestra gente es una diferencia abismal para nosotros. Nos han empujado y nos han sostenido; por eso, me voy contento por ese punto”, manifestó.

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En rueda de prensa, el técnico deportivista elogió cómo sus futbolistas “interpretaron” lo que requería el partido para conseguir “meter en su campo” al Betis, y confesó que la lesión de Marc Casadó “tiene mala pinta”.

“Tienen que hacerle pruebas y veremos el alcance de la lesión, pero la verdad es que tiene mala pinta”, indicó Hidalgo, que se alegró del primer gol de Diego Villares en Primera División, porque "es un ejemplo de capitán y de sentimiento". EFE

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dmg/arh