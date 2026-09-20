Gabriel Marcelli se impone a Bou para lograr el subcampeonato

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Pobladura de las Regueras (León), 20 sep (EFE).- El piloto gallego Gabriel Marcelli (Montesa) firmó la victoria en la segunda de las dos pruebas del Campeonato del Mundo de trial disputadas en Pobladura de las Regueras, lo que le sirvió para lograr el subcampeonato, solo por detrás de Toni Bou (Honda), que llegó a esta prueba tras ganar su cuadragésimo título mundial.

Marcelli superó a Jaime Busto (Beta), que afrontó el fin de semana con siete puntos de ventaja y demostró la enorme rivalidad que existe entre ambos, con el británico Harry Hemingway (Beta) como invitado en la lucha por los dos peldaños del podio que aún estaban por decidirse.

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En la categoría de Trial2, la más igualada y abierta del campeonato, Arnau Farré -Sherco-, pese a la mala jornada con una décima plaza, muy alejado de los puestos de honor encabezados por Álex Canales -Montesa-, Billy Green -Scorpa- y Jack Dance -G-, pudo conservar la primera plaza en la general final con 354 puntos, por delante del británico George Hemingway -Beta- con 349, por los 345 de Canales. EFE

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