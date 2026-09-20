Evenepoel conquista en Montreal su cuarto título Mundial consecutivo de contrarreloj

Toronto (Canadá), 20 sep (EFE).- El belga Remco Evenepoel conquistó este domingo en Montreal su cuarto título mundial consecutivo de contrarreloj al imponerse con autoridad al italiano Filippo Ganna y al francés Paul Seixas en la prueba masculina de la jornada inaugural de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta.
Evenepoel completó los 39,2 kilómetros del recorrido en 44 minutos, 53 segundos y 13 centésimas, a una velocidad media de 52,4 kilómetros por hora, y aventajó a Ganna en 57.31 segundos y a Seixas en 1:13.04 minutos. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00
Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo
Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”
La experta explica en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@iurislegalcc) que las respuestas automáticas o educadas pueden alterar la valoración de un tribunal médico y afectar al resultado
Jordi Cruz, chef Michelin: “Por cada medio kilo de sofrito hay que añadir 1 gramo de bicarbonato”
El cocinero explica cómo utilizar este ingrediente durante la elaboración para acelerar la cocción de la cebolla y suavizar la acidez del tomate
Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años
Según los datos del Portal Estadístico del Notariado, el comprador de vivienda en España tiene, de media, dos años más que hace una década
La ultraderecha vuelve a ganar unas elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los primeros sondeos: Merz asume su “responsabilidad” ante el “desastre”
El partido de ultraderecha ha crecido un 21,3% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental con respecto a las elecciones de 2021, pero los socialdemócratas se quedan muy cerca como segunda fuerza y en Berlín ganan los comicios
MÁS NOTICIAS