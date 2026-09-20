Evenepoel conquista en Montreal su cuarto título Mundial consecutivo de contrarreloj

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Toronto (Canadá), 20 sep (EFE).- El belga Remco Evenepoel conquistó este domingo en Montreal su cuarto título mundial consecutivo de contrarreloj al imponerse con autoridad al italiano Filippo Ganna y al francés Paul Seixas en la prueba masculina de la jornada inaugural de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta.

Evenepoel completó los 39,2 kilómetros del recorrido en 44 minutos, 53 segundos y 13 centésimas, a una velocidad media de 52,4 kilómetros por hora, y aventajó a Ganna en 57.31 segundos y a Seixas en 1:13.04 minutos. EFE

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