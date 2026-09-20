España hace historia y se corona por primera vez campeona del mundo

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- La selección española de balonmano en silla de ruedas hizo historia y se coronó por primera vez campeona del mundo, tras imponerse este domingo por 1-2 (9-13, 17-5 y 5-6) a Japón en la final del Mundial disputado en la localidad barcelonesa de Granollers.

Un triunfo incomprensible sin la sensacional actuación que protagonizaron la pareja conformada por Lorenzo Edjang y Agustín Alejos que firmaron veintidós de los de veinticuatro puntos contabilizados por el equipo español.

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Y es que cuando la defensa japonesa trató de contener, con la marca de hasta tres jugadores, al siempre peligroso Edjang surgió la figura de Alejos, que con nueve puntos en el primer parcial condujo a España al triunfo por un claro 9-13.

Un marcador que pareció hacer reaccionar al conjunto japonés que de la mano de un espectacular Shinnosuke Morooka, máximo realizador del partido con veinticinco puntos, forzó la tercera y definitiva manga, tras alzarse con el segundo parcial por 17-5.

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Tercer set en el que los de Óscar Perales se encontraron en un visto y no visto con una desventaja de 3-0 que ponía contra las cuerdas al equipo español.

Pero ni Agustín Alejos ni mucho menos Lorenzo Edjang estaban dispuestos a que nada ni nadie les privase del oro ante los más de 2.500 espectadores que acudieron al Palau d'Esports de Granollers .

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El mejor escenario posible para la remontada del equipo español que con cinco puntos de Lorenzo Edjang y uno de Agustín Alejos dieron la vuelta al marcador (3-6) a menos de treinta segundos para la conclusión.

Un tiempo en el que los de Óscar Perales supieron defender su ventaja pese al empeño de Japón y alzarse por la victoria por un ajustado 5-6 que coronó al conjunto español como nuevo campeón del mundo. EFE

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