El Valencia salió al terreno de juego con una camiseta de apoyo a Ceuta

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Valencia, 20 sep (EFE).- El Valencia saltó este domingo al césped antes del partido que le enfrenta a la Real Sociedad en Mestalla con una camiseta con el lema “Todos somos caballas” en apoyo a los ciudadanos de Ceuta por la situación que vive esa ciudad española.

El equipo valencianista se unió a la iniciativa que puso en marcha la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que preside el que fuera presidente interino del Real Madrid Vicente Boluda, y que ya han seguido en anteriores jornadas otros equipos como Levante, Villarreal, Betis, Elche o el Real Madrid.

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Fue precisamente en el encuentro Elche-Real Madrid en el que la campaña tuvo mayor repercusión después de que los madridistas Vinícius Jr, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté saltaran al césped del Martínez Valero con las camisetas enrolladas hasta casi el pecho, de manera que el mensaje no podía leerse completo, y se las retiraran antes que el resto de futbolistas.

Además, el internacional marroquí del Betis Ez Abde también lució la camiseta en los prolegómenos del partido ante el Villarreal y recibió críticas en redes sociales y medios de Marruecos, por lo que posteriormente publicó una nota en la que recordó que la iniciativa tenía un carácter social y que no perseguía “un objetivo político o de desprecio” hacia el pueblo marroquí.

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Ante la polémica, la propia AVE señaló el pasado miércoles a EFE que las camisetas con el lema ‘Todos somos caballas’, que varios clubes de LaLiga lucieron esta jornada en apoyo a Ceuta, forman parte de una "iniciativa propia" de la asociación a la que cada entidad se puede adherir si así lo desea.

La AVE puso en marcha esta campaña la pasada semana "para apoyar a Ceuta y ceutíes en una situación complicada" que atraviesa la ciudad autónoma y con el objetivo de trasladar un mensaje de “solidaridad, cercanía y cohesión territorial y social en España” a sus ciudadanos, según explicó en un comunicado.

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Las camisetas de esta iniciativa, de color blanco, llevan en la parte delantera el lema ‘Todos somos caballas’ y, debajo, entre paréntesis, ‘Ceuta y sus caballeros de la mar’, mientras que en la parte trasera aparecen la palabra ‘Ceuta’ y un escudo de España. EFE

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