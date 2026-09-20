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El TC aborda la amnistía a los líderes del procés con una ponencia contraria a ella

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Madrid, 20 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional aborda esta semana el primer recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los líderes del procés por el delito de malversación, a partir de una ponencia que da la razón al alto tribunal pero que previsiblemente no va a prosperar.

En concreto, el pleno estudiará el recurso del exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, cuya resolución fijará doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía, entre ellos el expresident catalán Carles Puigdemont.

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De hecho, toda la atención está puesta en los efectos inmediatos que desplegará la sentencia de Turull, que puede precipitar el futuro de Puigdemont, en tanto el magistrado del Supremo Pablo Llarena prevé aplicar la doctrina que fije la corte de garantías sin esperar a que ésta resuelva el recurso del expresident catalán.

Esta semana, Llarena rechazó la petición del expresident de aplicar la amnistía al delito de malversación, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avaló la Ley de Amnistía al concluir que se ajusta al derecho comunitario y no vulnera las normativas europeas sobre terrorismo ni afecta a los intereses financieros de la UE, en contra del criterio del Supremo.

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Pero Llarena explicó que aquel fallo no modifica su razonamiento de que la amnistía no puede aplicarse a los delitos de malversación que se hubieran cometido para lograr un beneficio personal de naturaleza patrimonial, por lo que ahora el magistrado mira de reojo al Constitucional sabedor de que el capítulo final se resolverá ahí.

Ahora bien, antes de llegar a Puigdemont quedan varias etapas, porque en este primer pleno no se espera que se apruebe una sentencia habida cuenta de que el ponente es el magistrado conservador José María Macías, que elevará una propuesta que es contraria a conceder la amnistía al exconseller.

El magistrado señala que "la interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación".

Macías no aprecia "arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente" en las resoluciones impugnadas por Turull, "ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en Derecho", sino que ve "una discrepancia con la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria", ajena al ámbito del recurso.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por EFE dan por hecho que la ponencia de Macías tiene prácticamente nulas opciones de prosperar habida cuenta de que el sentir mayoritario del tribunal no comparte esa posición, por lo que si su propuesta de resolución es rechazada por el Pleno, como es de esperar, habrá que designar otro ponente y esperar al siguiente pleno, el 6 de octubre.

Las fuentes confían en que será entonces cuando el Constitucional fije con Turull una doctrina contundente sobre la malversación que será extrapolable al resto de condenados y procesados en rebeldía.

Por este motivo, Llarena prevé actuar en cuanto eso suceda con Puigdemont - así como con los exconsellers que huyeron con él Antoni Comín y Lluis Puig- lo que adelantará el desenlace de la amnistía.

Entonces se abrirán dos opciones, uno que actúe de oficio y otro que lo haga a petición de las defensas, que es el escenario más probable si los intereses favorecen el devenir de Puigdemont. EFE

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