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El Sevilla asalta Tenerife, el Dépor suma primer triunfo y el Athletic pierde el invicto

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El Sevilla asaltó este domingo el feudo del Costa Adeje Tenerife (1-3), que sigue sin conocer la victoria, en el cierre de una cuarta jornada de la Liga F Moeve que dejó también el primer triunfo del Deportivo Abanca, ante el Granada (0-3), y el fin del invicto del Athletic Club, derrotado por el Eibar en el derbi vasco (1-0).

El Sevilla regresaba al estadio Heliodoro Rodríguez López, donde la pasada temporada cayó goleado por 3-0, con la intención de tomarse la revancha. Y tuvo que remontar, porque el conjunto insular se adelantó pasado el ecuador de la primera parte con un disparo raso al palo izquierdo de Natalia Padilla-Bidas, que poco antes había desperdiciado un penalti.

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La alegría, sin embargo, le duró poco al conjunto local. Antes del descanso, el cuadro hispalense, que también había fallado una pena máxima, dio la vuelta al marcador gracias a los tantos de Fatoumata Kanteh y Raquel Morcillo.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto andaluz supo manejar la ventaja ante un Tenerife que, obligado a buscar el empate, comenzó a dejar más espacios. Esther Martín-Pozuelo aprovechó una asistencia de Sandra Castelló para sentenciar el encuentro con el 1-3 definitivo y prolongar la crisis del conjunto tinerfeño, que sigue sin conocer la victoria en este arranque liguero.

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Quien sí estrenó su casillero de triunfos esta temporada fue el Deportivo Abanca, que goleó al Granada (0-3) con un doblete de la brasileña Millene Cabral en la primera mitad y un tanto de la argentina Sofía Domínguez en la recta final.

El conjunto coruñés transforma así sus buenas sensaciones en resultados y deja al Granada en una situación delicada, después de infligirle su tercera derrota en las cuatro primeras jornadas.

Y en el encuentro que cerró la jornada, el derbi vasco se lo llevó el Eibar, que acabó con el invicto del Athletic Club de Bilbao en un partido muy igualado que se decidió con un gol de Ángeles del Álamo al filo de la hora de juego.

La madrileña cabeceó un saque de esquina botado por Adela Rico para marcar el único tanto del encuentro, con el que el conjunto armero deja atrás la contundente derrota sufrida ante el Badalona Women en la última jornada (1-4) e iguala al cuadro bilbaíno con siete puntos de doce posibles. EFE

avm/ism

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