El Jaén Paraíso Interior exhibe su mejor versión y el Viña Albali gana por vez primera

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).-El Jaén Paraíso Interior exhibió su mejor versión en el Olivo Arena, con una victoria por 6-3 ante el Noia Portus Apostoli, después de que el triunfo de la jornada anterior en Pamplona no dejara las mejores sensaciones.

El cuadro jiennense volvió a mostrar la versión que busca su afición y sumó su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura.

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El equipo de Dani Rodríguez no pudo empezar mejor y a los dos minutos ya mandaba por 2-0 gracias a los tantos de Mati Rosa y Bynho. El Noia reaccionó de inmediato y Juampi Cuello redujo distancias para establecer el 2-1, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda mitad se desató el juego ofensivo del conjunto amarillo. Bynho volvió a marcar y João Salla amplió la ventaja hasta el 4-1. David Pazos recortó diferencias para el Noia, pero dos goles en propia puerta de Mykytiuk en apenas dos minutos dejaron prácticamente sentenciado el encuentro con el 6-2. Dani Colón maquilló el resultado en el tramo final con el definitivo 6-3.

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Con este resultado, el Jaén Paraíso Interior ocupa la tercera posición con seis puntos, igualado con el Barça y el Illes Balears Palma Futsal, que también han ganado sus dos encuentros.

En el otro partido de la jornada, el Viña Albali Valdepeñas logró su primera victoria al superar por 2-0 al Magna Xota, con goles de Carrasco, en el minuto 4, y Torres, en el 14. EFE

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jmd/apa