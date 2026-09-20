'El desencanto' vertebra la programación internacional del Día del Cine Español

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San Sebastián, 20 sep (EFE).- 'El desencanto', de Jaime Chávarri, se proyectará en sedes del Instituto Cervantes en todo el mundo y otros espacios internacionales para celebrar el Día del Cine Español (6 de octubre), ha informado este domingo el Ministerio de Cultura en el marco del Festival de San Sebastián.

Esta programación internacional se articulará en torno al 50 aniversario de la película documental de culto sobre la familia Panero. La red global de proyecciones se extenderá por más de cincuenta ciudades de todo el mundo, entre ellas Bruselas, Dublín, Londres, Lisboa, Los Ángeles, Nueva York, Beirut, Manila o Tokio.

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La película se ofrecerá en diferentes versiones subtituladas y se prepararán guías y materiales de acompañamiento concebidos para contextualizar la obra, su relevancia dentro de la historia del cine español y la celebración de su aniversario.

Además, está previsto que Jaime Chávarri viaje a Praga para presentar la película, reforzando el carácter conmemorativo y especial de esta edición.

La vertiente nacional del programa en torno a este día que se celebra el 6 de octubre se orientará especialmente a acercar el cine español a pequeños municipios, zonas rurales y territorios donde la oferta cinematográfica es limitada.

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Habrá seis presentaciones especiales con la participación de tres directoras y tres directores y con una especial vinculación entre las películas, sus cineastas y los territorios en los que tendrán lugar las proyecciones.

Así, Enrique Buleo presentará ‘Bodegón con fantasmas’ el 15 de octubre en Quintanar del Rey (Cuenca), una de las localidades donde se rodó la película, que tendrá así la oportunidad de estrenarse por primera vez ante el público local.

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Por su parte, Telmo Iragorri exhibirá ‘Traineras, pasión por el remo’ en Artziniega (Álava), el 18 de octubre, en una presentación sobre este documental dedicado al papel de las mujeres en una tradición profundamente ligada a la identidad vasca.

Fany de la Chica presentará ‘Tiempo entre olivos’ el 28 de octubre en la Filmoteca de Granada, en un acto estrechamente vinculado al territorio y al universo de la película: olivar, memoria, crisis agrícola, inmigración, despoblación y transformación de las formas de vida rurales.

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En la provincia de Ávila, Gala Gracia mostrará su primer largometraje, estrenado y premiado en el Festival de Málaga, ‘Lo que queda de ti’, en Arenas de San Pedro, el 6 de noviembre.

Alberto Morais presentará ‘La terra negra’, el 7 de noviembre en Garganta de los Montes (Madrid), estableciendo un diálogo entre el medio rural valenciano representado en la película y el entorno rural madrileño de este municipio de la Sierra Norte de Madrid.

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Por último, Eduard Costa y Sònia Armengol darán a conocer ‘Dones Muntanya’ el 11 de noviembre en Amer (Girona), en una sesión dedicada a recuperar la memoria y los saberes de mujeres de generaciones mayores en entornos rurales de montaña. EFE