El colombiano Borja marca doblete en empate del América ante el Guadalajara en el derbi

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México, 19 sep (EFE).- El colombiano Miguel Borja anotó este sábado los dos goles con los que el América rescató el empate 2-2 ante el Guadalajara en el derbi, el partido más esperado de la novena jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Las Chivas habían tomado ventaja con goles de Bryan González y Ricardo Marín.

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Con el resultado, las Chivas llegaron a 18 puntos en el segundo lugar de la competencia; las Águilas suman 17 unidades en el tercer escalón.

La dinámica del Guadalajara prevaleció en el primer tiempo sobre un América que se recargó en la calidad de sus figuras para intentar atacar, aunque sin profundidad.

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Las Chivas tuvieron su primera llegada al minuto 19 por conducto de Bryan González con un disparo que atajó Rodolfo Cota.

Roberto Alvarado probó con la misma fórmula del disparo de larga distancia al 26, que Cota desvió a tiro de esquina.

La insistencia del visitante dio resultado al minuto 32, vía un remate de cabeza de González que significó el 0-1.

El equipo de Milito cerró el juego con peligro sobre el arco local, con disparos de Roberto Alvarado y Omar Govea y un acierto de Ricardo Marín, quien aprovechó un rechace de Cota para marcar el 2-0.

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En el segundo tiempo el América intentó generar llegadas con la entrada de los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja, además de Erick Sánchez.

El ingreso de Borja dio resultado; descontó 2-1 con remate de chilena al 71 y consiguió el 2-2 con remate de derecha a pase de Henry Martín al 74.

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Más temprano, el Monterrey, del español Oliver Torres, derrotó 1-0 al campeón Cruz Azul.

Los Pumas UNAM empataron 1-1 con el Atlas y el San Luis derrotó 3-1 al Necaxa.

La jornada nueve inició el viernes con el la victoria del Juárez FC 2-0 sobre los Tigres UANL y el Puebla empató 1-1 con el Atlante.

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La novena fecha llegará a su fin mañana con tres partidos.

El líder Toluca recibirá al Santos Laguna.

En Pachuca, el venezolano Salomón Rondón buscará mantenerse como máximo anotador del torneo en el duelo en que sus Tuzos chocarán con el Tijuana, que dirige el uruguayo Sebastián Abreu.

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Y el Querétaro recibirá al León, en el que juega el colombiano Daniel Arcila.EFE

(foto)