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El campeón Monterrey cae ante el campeón Cruz Azul

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Monterrey (México), 19 sep (EFE).- Monterrey derrotó este sábado por 1-0 al campeón mexicano Cruz Azul en partido de la novena jornada del torneo de Apertura.

César Garza marcó el único gol del partido.

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Monterrey llegó a 13 puntos y ocupa e séptimo lugar. Cruz Azul quedó estacionado con 15 unidades en el cuarto escalón.

El gol surgió tras un error en la salida de Cruz Azul. El guardameta colombiano Kevin Mier soltó el balón y César Garza aprovechó para rematar al fondo de la portería.

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La opción más clara para La Máquina llegó cinco minutos más tarde en un mano a mano entre el uruguayo Gabriel Fernández y el argentino Esteban Andrada, en el que el guardameta tapó el disparo del delantero.

En el segundo tiempo arrancó con intensidad y llegadas en ambas porterías. Gabriel Fernández como punta de lanza en el visitante; Hugo Cuypers por el local.

Al 53, Cuypers remató franco de derecha dentro del área chica, pero Mier volvió a atajar.

Cruz Azul tuvo su opción al 67, en un servicio del nigeriano Osinachi Ebere para el disparo de Luka Romero, que controló Esteban Andrada.

El Monterrey insistió y estuvo cerca de marcar el segundo, pero no tuvo contundencia.EFE

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